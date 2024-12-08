Краснов заявил об изъятии у коррупционеров денег и имущества на 760 миллиардов

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Как отметил генпрокурор, на эти деньги можно построить 250 образовательных учреждений.

За последние пять лет прокуратура России добилась обращения в доход государства более 760 миллиардов рублей. Эта сумма — результат взыскания денег и имущества коррупционеров. Соответствующее заявление сделал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью журналистам ТАСС.

По словам Краснова, за упомянутый период прокуроры предъявили свыше 400 исков. Речь идет об 11 тысячах объектов недвижимости, а также денежных средствах. Как отметил генпрокурор, общей суммы взысканий хватило бы на возведение и открытие 250 образовательных учреждений.

«Вот в этом и заключается вся гниль и мерзость коррупционеров… Вместо строительства школ, покупки лекарств, помощи многодетным семьям — набивают свои бездонные карманы», — резюмировал Краснов.

Борьба с коррупцией в стране ведется активно. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Красноярске взят под стражу бывший вице-мэр Алексей Давыдов, его подозревают в содействии в передаче взяток на 73 миллиона рублей. В Новом Уренгое наложен арест на имущество экс-мэра Андрея Воронова. То же произошло и с собственностью семьи бывшего заместителя начальника транспортной полиции Махачкалы Казбека Мурзаева.

В ноябре стало известно о мошенничестве в дошкольном учреждении Сургута. Работники детского сада — директор, заведующий и пятеро сотрудников зарабатывали на несуществующих детях, якобы находящихся в группах. Директора обвиняют в присвоении бюджетных средств.