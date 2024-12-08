Только элита выходит сухой из воды: по какому шаблону живет Вашингтон

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что сходило с рук хозяевам Белого дома?

Очевидна ставка на туристов — 29 капелл, или часовен, которые есть под крышей собора — объединили в так называемый «маршрут открытий», где рассказывают в основном о святых из стран Африки и Азии. Это дало повод критикам говорить, что Нотр дам де Пари превратился после ремонта в «католический Диснейлэнд».

Логично, что открывать Диснейленд приехал американец — Дональд Трамп. не Джо Байден. Почему так? Формально при нем собор сгорел, и его администрация оказала первую финансовую помощь в восстановлении. Но всем понятно, что это только повод. Главная задача — узнать, какие планы. На будущее. Эффект Трампа от визита в Европу может быть двояким он или сгладит противоречия, либо — сунет палку в это осиное гнездо. В самой Америке готовятся к худшему сценарию и стелят солому. Много соломы. Джо Байден, помиловал своего сына Хантера, которого ранее признали виновным по двум статьям, и он дожидался приговора. Хотя несколько раз лично президент Байден обещал не делать этого и дать свершиться правосудию.

Более того, в Белом доме подумывают о том, чтобы «превентивно помиловать ключевых участников команды Байдена от возможного преследования со стороны Трампа. Такого в политической истории США еще не было. Тему продолжил обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Сперва он помиловал двух индюшек на День Благодарения. А спустя несколько дней — собственного сына Хантера, которому грозило 25 лет тюрьмы за незаконное хранение оружие и налоговые преступления. Хотя еще пять месяцев назад президент на удивление твердо утверждал: ни за что не встанет на скользкую дорожку кумовства и двойных стандартов. Пресс-секреьарб Белого дома целых шесть раз подтверждала слова шефа — «нет».

И вдруг — да. Покидающий Белый дом Байден решил действовать по принципу «сгорел сарай, гори и хата». А что терять — его и так запомнят как одного из самых неудачных президентов в истории. Напоследок хоть семейные дела разрулить, пользуясь положением.

Тут уже не выдержали сторонники республиканцев: получается, можно по-родственному «отмазать» наркомана, купившего незаконно оружие, у которого к тому же проблемы с налогами, а еще он дважды терял ноутбуки с тоннами компромата на Белый дом. Вошел в совет директоров украинской нефтегазовой компании «Бурисма», лоббируя за деньги покровительство Вашингтона.

Самому Джо Байдену сошло с рук даже хранение секретных документов с пометкой «конфиденциально» у себя дома в Делавэре и в гараже. Среди них — доклады разведки. Спецпрокурор решил, что «ничего такого». Аргумент: у президента проблемы с памятью. А вот Трампа точно в такой же ситуации привлекли к суду. В его поместье Мар-о-Лаго прошли обыски. Там тоже обнаружили секретные документы.

«Мы немедленно передали документы в архив и министерству юстиции, Я ни о чем не жалею», — сказал Байден.

«В докладе спецпрокурор заявляет, что Байден недееспособен. Но если Джо Байден не годен, как он может стать главнокомандующим?», — сказал Трамп.

Гляди на такой парад щедрот, уже Трамп требует простить и его. А чем он хуже? Против республиканца изначально возбудили четыре уголовных дела. Ему грозило по совокупности 700 лет заключения. В итоге, видимо, из страха спецпрокурор Смит сам ходатайствовал о закрытии уголовных дел о вмешательстве в выборы и о беспорядках в Капитолии в 2021.

Минюст собирается прекратить преследование. Он избран президентом. И привлекать его к суду в таком статусе не комильфо. По крайней мере, до истечения четырех летнего срока.

Еще остается обвинение, выдвинутое в Джорджии: там Трампу вменяют пересмотреть итоги выборов 2020 года, и в Нью-Йорке: якобы, будущий 47-й президент США заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание об их связи.

«Вся цель возбуждения всех этих судебных дел заключалась в том, чтобы не дать ему снова стать президентом. И это очень сомнительно», — сказал Эрл Расмуссен, вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне.

А вот те, кто послушал разгневанного Трампа после проигрыша на выборах в 2020 и пошел штурмовать Капитолий, получили реальные сроки: лидер ультраправых Нордин получил восемнадцать лет. Питер Шварц за то, что распылил газовый баллончик и бросил в полицейских стул, — четырнадцать лет. Всего обвиняемых около 600 человек. Только элита выходит сухой из воды.

Так выглядит пытка утоплением. Ее применяли в секретных тюрьмах во времена президентства Буша-младшего. Якобы, он санкционировал такие методы, чтобы выявить террористов Аль Каиды после атаки 11 сентября. Правозащитники требовали привлечения к суду самого Буша, вице-президента Чейни, директора ЦРУ Тенета и министра обороны Рамсфельда. Собственно, они не особо отрицали — просто называли пытки «усиленным допросом».

«Это не пытка. Пытка — это то, что террористы Аль-Каиды сделали с тремя тысячами американцев 11 сентября. Нельзя это сравнивать с тем, что мы сделали во время «усиленного допроса», — говорит Дик Чейни, вице-президент США.

Сошло с рук обвинение в лжесвидетельстве президенту Клинтону. Он был лишь оштрафован на 90 тысяч долларов за дачу ложных показаний, когда рассматривалось дело Моники Левински. Оральный секс с сотрудницей Белого дома он не считал сексуальными отношениями.

«У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной. Эти обвинения ложны», — сказал Билл Клинтон, 42-й президент США.

Избежал наказания даже республиканец Ричард Никсон. Его сотрудники установили прослушку в штабе демократов в преддверии выборов. Разразился Уотергейтский скандал. Никсон вовремя ушел в отставку. А следующий президент Форд просто помиловал своего предшественника.

«Я покинул этот пост с сожалением о том, что не завершил свой срок но с благодарностью за то, что мне посчастливилось быть вашим президентом в течение последних пять с половиной лет», — сказал Никсон.

Тот же поведенческий шаблон Вашингтон использует и на мировой арене:

«Богатые и могущественные страны могут нарушать закон по своему усмотрению. Например, в Газе, где Израиль с помощью Соединенных Штатов и других западных стран осуществляет истребление в режиме реального времени», — рассказал Дэн Ковалик, профессор Питтсбургского университета.

Поэтому к словам Трампа о желании как можно быстрее завершить конфликт на Украине тоже стоит относиться без энтузиазма: Вашингтон всегда будет делать только то, что выгодно исключительно ему.