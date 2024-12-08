Национальная гордость: в Геленджике откроется винный город «Белый мыс»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Сорок тысяч гектаров земли, целые улицы, кварталы, магазины, рестораны, научный центр, лаборатория, музей. И все это посвящено новой гордости России — отечественному виноделию.

Как преображается черноморское побережье, вместо привычной программы «пляж и море» мы видим инновационный центр «Сириус», отдельный наукоград. Мы видим спортивный кластер в Сочи, по сути тоже полноценный город.

Развиваются, в том числе благодаря санкциям, целые отрасли, которых фактически не было, например, виноградарство. Уже этим летом под Геленджиком откроется еще один город — винный. Кто будет в нем жить и работать, расскажет Мэри Бадунц.

Головной завод легендарный «Массандры» особенно грациозно выглядит в окружении облаков. Снаружи теплая крымская зима, а в подвалах сотни людей изо дня в день создают знаменитые и любимые всеми вина. В этом году собрали рекордный урожай больше шести тысяч тонн ягод. Из-за аномальной жары собор ранний и теперь время обрабатывать полученный виноматериал.

Виноградарство и виноделие — не просто перспективная отрасль сельского хозяйства. Это двигатель экономики регионов. Только в этом году в стране произвели более семидесяти декалитров вина и исключительно из собственной лозы.

«Российское вино — это часть культуры. Это то, что прививает нас к земле. Это предмет нашей национальной гордости. Это часть того устремления русского народа к какому-то празднику, к пиру. Это то, что нам нужно защищать. Это наша культура», — подчеркивает винный критик Игорь Сердюк.

Сейчас вообще отечественное виноделие выходит на новый уровень. Благодаря Группе Акционерного Банка «РОССИЯ» закупается новейшее технологическое и сельскохозяйственное оборудование, рождаются новые марки и бренды, расширяются виноградники. За последний год только в Крыму высадили более 800 новых гектаров — это свыше пятнадцати процентов от всех виноградников страны.

«Если мы берем десять летний период, то оно изменилось кардинально. По количеству даже хозяйств. Если мы раньше могил говорить про полутора и двух десятков. Сейчас их счет пошел на сотни. Конечно изменилась карта винная России. Безусловно его обогатил Крым и Севастополь», — говорит винный эксперт Александр Ставцев.

Новый центр притяжения. На берегу Геленджикской бухты строят белоснежный город. Сорок тысяч гектаров земли, целые улицы, кварталы, магазины, рестораны, научный центр, лаборатория, музей. И все это посвящено новой гордости России, возрожденному практически с нуля отечественному виноделию.

«Аналогов ему нет. Просто выпей бокал вина и пойми почему тысячелетиями люди находят этот бокал прекрасным. И через эту любовь к вину начинай интересоваться, а что это за продукт, а как он производится, а кто такие виноделы, как это вообще устроено. Какая история у этого бокала, какая история у этого напитка, какая история российского виноделия», — рассказывает руководитель проекта винный город «Белый мыс» Дмитрий Левицкий.

Концепция грандиозного проекта — влюблять в вино. И делать это будут красиво, интересно и вкусно. Каждый винный бренд представит себя через оригинальную кухню, интерьеры, особенности земли рождения винограда. Например, знакомство с легендарной «Массандрой» пройдет в компании Чехова. Мясо и красное вино, как и любил угощать своих многочисленных гостей мэтр. Ну а рядом — шампанское, обязательно с устрицами. «Новый свет» перенесет в атмосферу ужинов князя, великого Льва Голицына.

«Наверно в каждом из творцов того времени была чуточку „Массандра“. Ее „мадеры“, „портвейны“, „хересы“ — это все были очень любимыми напитками, которые встречали все творческие личности того времени. Которые с удовольствием имели в Ялте дачу», — сказал Арсен Карапетян, генеральный директор акционерного общества «Мое вино».

Винный город — это детище Группы Акционерного Банка «РОССИЯ», которая не первый год инвестирует в отечественное виноделие. И это будет не просто красивое и модное место. «Белый мыс» — масштабный проект, который даст импульс развитию региона и всей индустрии: это и новые рабочие места, новые налоговые поступления, новые способы коммуникации между теми, кто создает и теми, кто любит хорошее вино.

«Для виноделов это будет очень достойная площадка, где они могут показать все свои достижения. Такой скажем, город достижений винных хозяйств», — говорит руководитель союза сомелье и экспертов России, автор ежегодного винного гида «Российские вина» Артур Саркисян.

Сейчас вино непросто в моде. Все больше тех, кто хочет связать свою жизнь с виноградарством. И не просто растить вино, а изучать его — от лозы до бокала и совершенствовать каждую каплю. В будущей лаборатории вино разберут до молекул и научат как выбрать достойное.

«Органолептический центр — это вообще уникальная история, в России вообще такого нет. Мы строим лабораторию, которая будет опережать не то, что международные стандарты, мы создадим новый стандарт вообще в органолептике», — уверен директор лабораторного центра винного города «Белый мыс» Алексей Соловьев.

«Это поддержка людей, кто ежедневно трудится на земле и поддерживает этот годичный благородный цикл, который не прерывался никогда тысячелетиями, несмотря на войны, эпидемии и стихийные бедствия», — говорит председатель правления, ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев.

Идея, концепция, масштаб, всюду привычный сплав традиций и новаторства, даже дизайн винного города, никаких привычных винных шато.

Все дело в том, что весь комплекс расположен на склоне. И чтобы гармонично вписаться в ландшафт, все конструкции волнообразные, повторяют горы Геленджика.

Ни одного угла и ни одной прямой линии Для команды архитектурного бюро «Даер», которая в 2020-21 годах разработала концепцию Винного города, было принципиально тщательно изучить особенности ландшафта. Руководитель бюро Филипп Болл убежден, ансамбль зданий должен быть органично вписан в городскую среду. Позже проект был доработан российскими архитекторами. У команды солидный список сложных международных проектов: это и университет королевы Маргарет в Эдинбурге, и музей Людвига в Будапеште, и центр серфинга в Бристоле. И вот новая жемчужина.

«Форма этого места возникала благодаря деревьям, которые произрастают там на текущий момент, то есть мы взяли исходное положение этих деревьев и попытались простроить форму объекта так, чтобы максимально их сохранить», — рассказывает руководитель проекта по разработке архитектурно-градостроительных решений винного города «Белый мыс» Марина Шпилько.

Как когда и завещал его основоположник Лев Голицын. Именно он больше ста лет назад встал у истоков отрасли и показал всему миру, в России умеют и делают достойное вино. На Всемирной выставке в Париже его игристое получило «Гран-при» — его признали лучшим в мире.

«Это как раз таки карта Всемирной выставки 1900 года, где павильоны России, в том числе, где Голицын занял первое, получил „гран-при“ за свое шампанское», — показывает директор музея винного города «Белый мыс» Екатерина Халецкая.

В Европе знают и любят российское вино, несмотря ни на что. Мишель-Жак Шассей один из самых знаменитых коллекционеров современности. В его личных подвалах, винное сокровище. Редкие и дорогостоящие экземпляры и среди них отдельное место занимает стеллажи с российской «Массандрой»: мускаты, портвейны, мадеры. Две тысячи бутылок вина, из которых двадцать из персонального погреба императора Николая II.

«Российские вина ничем не хуже французских. Величайшие вина Крыма. Когда я вспоминаю, что, когда я впервые поехал в Москву в 1963 году, я искал вина для своей коллекции. Они были не очень дорогие. Но я искал именно их всю жизнь. В то время еще был Советский Союз. И только спустя сорок лет весь мир узнал о погребах в Крыму, сорок тысяч гектар виноградников, из которых производились все величайшие сладкие вина в мире», — вспоминает Мишель-Жак Шассей.

Ни одна страна в мире так быстро, за такой короткий промежуток времени, не делала таких прорывов в отрасли. А секрет успеха прост, у нас для этого есть все: уникальные почвы, неповторимый климат, самая современная техника, щедрые инвестиции, вековые традиции, и главное, неравнодушные люди, для которых виноградарство — настоящее искусство. И скоро появится еще и центр этого современного искусства — целый город, который откроется летом 2025 года.