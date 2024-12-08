Инженеры в промышленных количествах: на что направлены новые нацпроекты

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В 2024 году истекает срок действия 13 подобных программ, на смену им идут новые.

Принципиально новый блок нацпроектов, целых восемь, направлены на если по-простому — «», а если по документам — завоевание технологического лидерства.

Промышленных станков и роботов, новых материалов и химии — мы должны производить на 90-95% своего. Плюс машины, плюс поезда высокоскоростные, плюс самолеты в достаточном для потребностей огромной страны количестве. И свою спутниковую группировку, как у Маска.

В правительстве не скрывают ориентиров. Нам снова нужны инженеры в промышленных количествах, государство будет ежегодно формировать госпрогноз на то, каких специалистов и сколько потребуется для экономики на ближайшие пять лет и в связи с этим распределять бюджетные места в вузах.

Развитие науки один из приоритетов для России, это очевидно. Президент лично держит эту сферу на контроле. На минувшей неделе состоялся конгресс молодых ученых в «Сириусе», на ней глава государства встретился с делегатами. Видно, что он в курсе основных тем конгресса:

«Там же были у вас коллеги из африканских стран, из Латинской Америки, многие из них в этих странах говорят о том, что сейчас Запад внедряет идею так называемого климатического колониализма, то есть навязывают этим странам такие технологии, дорогие технологии, которые они не могут себе позволить, не помогая им ничего делать, а, в том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения», — сказал Владимир Путин.

Это парадоксально, но так и есть — возобновляемая энергия, от ветра или солнца сейчас стоит дороже, чем от привычных электростанций — угольных или даже мазутных. Там комплекс причин, главная из которых нестабильность — то ветер есть, а то его нет, то солнце есть, а то ночь. И именно в этот время все зажигают лампочки, а более дешевые технологии развивающимся странам запрещают внедрять, ибо, выбросы в атмосферу. Но этот вопрос тоже крайне политизирован, кто и сколько добавляет к парниковому эффекту.

Одна из приглашенных в Нового-Огарево геоэколог Ирина Оберемок, была в команде специалистов, которые перепроверили сколько реально дыма выдают заводы и города России и сколько поглощают леса. Оказалось, на 30% меньше, чем нам насчитали на Западе. Президент прямо на встрече предложил ей и ее коллеге, океаналогу Татьяне Поливановой, обе из Научно-технологического университета «Сириус», посчитать, сколько метана будет высвобождаться в случае таяния вечной мерзлоты. Из-за глобального потепления. Или может не такое уж оно и глобальное, как могут выяснить девушки.