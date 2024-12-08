В России определили 19 нацпроектов для развития страны до 2030 года

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Согласно опросам россияне уже отметили значительные изменения по пяти секторам качества жизни, которые появились благодаря новым программам.

Происходящее на линии боевого соприкосновения в ходе спецоперации определит жизнь России на многие годы, а то и десятилетия вперед.

О важности момента и принимаемых сейчас решений президент напомнил во время заседания совета по стратегическому развитию. На нем правительство представило, наконец-то, 19 нацпроектов, которые станут основой развития страны до 2030 года. Наконец-то, потому что сделать это надо было еще к первому сентября, но осенью боролись за бюджет, в итоге бюджет приняли, хотя нацпроекты в нем чуть ли не основные статьи расходов. А теперь исходя из финансов уже дорабатывают стратегию.

Но год такой непростой. Тем не менее на все национальные цели развития, как их поставил еще в мае президент, деньги нашли. Осталось их грамотно и своевременно освоить.

В целом, нацпроекты стали удобными среднесрочными программами развития страны, и в опросах «Народного фронта», например, есть целые сектора, где россияне реально заметили улучшения качества жизни: цифровизация госуслуг, а значит их доступность; состояние дорог, прежде всего в крупных городах и на федеральных трассах; благоустройство городской среды, поддержка семьи и детства; внутренний туризм. Вот Топ-5 сфер, где изменения наиболее заметны.

Вместе с тем, естественно не все удалось сделать за предыдущие шестилетний срок нацпроектов. Например, планировалось, что в России появятся современные мусоросжигательные заводы. Для начала пять штук — в Московской области и под Казанью, а в перспективе до 20. Но, увы. Японцы вышли из проекта вместе с оборудованием.

«Денис Валентинович, заводы, которые мы планировали, особенно по переработке, где заводы?» — поинтересовался у Мантурова Владимир Путин.

«В части мусоросжигательных заводов, у нас технология уже локализована. Главное было — это термическая обработка. И пригласим на открытие», — отчитался первый заместитель председателя правительства.

«Ладно, на открытие — хорошо, ленточки резать — мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить: пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги?» — добавил глава государства.

«Где деньги взять и на что их потратить?» — ключевые вопросы в любом начинании, в разработке нацпроектов подошли максимально серьезно, привлекли Российскую Академию наук.

Планов оказалось столько, что Минфин удвоил бюджеты программ по сравнение с предыдущими шестью годами — предусмотрено 40 триллионов рублей из бюджета и 13 триллионов из других источников.

При этом основные направления те же, что и прежде — был нацпроект «Здравоохранение», целью которого было улучшить качество медицинских услуг, а значит, снизить смертность, повысить рождаемость. Ради этого ремонтировали больницы, поликлиники и ФАПы и закупали новую технику. Теперь будет нацпроект «Продолжительная активная жизнь», в рамках которого продолжать делать то же самое — строить, ремонтировать, закупать.

Или, был нацпроект «Образование», ну так и далее будут строить, и ремонтировать школы, только в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети». Только теперь «молодежь» будет пониматься в соответствии с новыми возрастными рамками — до 35 лет, так что будут и обновлять вузы прежде всего педагогические и инженерные и строить кампусы мирового уровня.

Ну и наконец, самая весомая программа «Семья», то что раньше было нацпроектом «Демография», на нее уйдет четверть всего бюджета нацпроектов. Строительство детских садов приостановится, потому что уже в целом фонда хватает, сейчас детей не хватает для детских садов.

Сильно упал коэффициент фертильности, ниже уровня воспроизводства. Президент поставил задачу в следующем году создать условия для перелома демографической ситуации. Магистральное предложение правительства — поощрять и поддерживать многодетность. Все социальные программы поддержки семей, например, льготная ипотека будут сохранены, несмотря на очень высокую ставку Центрального Банка.

Президент призвал министров не пытаться замолчать о трудностях, а быть честными.

«Ну давайте прямо людям скажем, я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Но ведь ясно. Так по-честному надо сказать, вот мы в силу того-то, того-то, под два процента, лимит такой-то. Кто хочет — поспешите, лимит закончится в середине года или к ноябрю, или декабрю. Надо просто честно сказать об этом и будет понятно. А так люди приходят за ипотекой им говорят нет, лимит закончился. Какой лимит? Об этом знать никто не знает. Надо чтобы знали и тогда будет нормальный диалог с обществом», — подчеркнул Владимир Путин.