Фото, видео: Zuma\TASS; 5-tv.ru

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Сейчас идет схватка между динозаврами западного ВПК и разработчиками новых типов вооружений и средств контроля над массами. Пока впереди классика.

Киев подчеркнуто избегает даже мимолетного общения с Москвой. На заседании ОБСЕ на Мальте министры иностранных дел России и Украины впервые за долгое время оказались за одним столом. Но Сибига не выдержал — сбежал. Даже не солидно как-то.

Возможно новый глава украинского МИДа и не по своей воле демонстрирует прыть и упорство не по годам, а в надежде на теплое место. На этой неделе выяснилось, что его предшественник Дмитрий Кулеба осел в США, он теперь преподаватель в Гарварде. Бывший главком ВСУ Залужный — посол в Лондоне. Там же Зеленскому, по данным испанской газеты El Mundo, готовят цитата «золотое убежище».

Охотно верю, Лондон большой, и бывших клоунов там хватает. А что будет при этом раскладе с Украиной? Тему продолжит Алексей Прокин.

Заставляя собственных политиков постоянно повышать ставки, западный ВПК горел от нетерпения проверить свои «вундерваффе» в деле. Чуда не случилось, Abrams не избавились от детских болячек, глохнут в украинских степях, так же как в Ираке, Bayraktar больше не летают, Javelin не бьют. У Украины почти закончились люди. А тестировать еще есть что. Вот ищут кем.

«Прямо сейчас в борьбе не участвуют 18-25-летние. И обеспечение того, чтобы люди были там, не только оружие, не только боеприпасы, не только деньги, но и мобилизованные силы, также имеет важное значение для успеха», — говорит госсекретарь США Энтони Блинкен.

На полигоне, которым давно стала Украина, Запад тестирует все: сначала оранжевые технологии, затем дипломатию, основанную на их правилах, и конечно, оружие. Теперь на Украине идет схватка между динозаврами западного ВПК и разработчиками новых типов вооружений и средств контроля над массами. Пока впереди классика.

«Частности там применялась новейшая модификация комплекса Patriot, где станция наведения ракет в режиме электронного сканирования, способна контролировать воздушное пространство на 360 градусов», — говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

Баллистические ракеты ATACMS, ход конем старых оружейников. Они почти в три раза быстрее крылатых. До Украины последний раз армия США применяла их в ходе операции «Иракская свобода». Еще в двухтысячные.

«В общем, пока не очень уж такие радостные, но с другой стороны, к сожалению, они сделали то, чего хотели. Тестировали работу российской ПВО», — говорит политолог Борис Межуев.

Впрочем, с приходом Трампа плясать Зеленский, станет, видимо, уже под другую дудку. Один из передовиков западной мысли Палмер Лаки сообщил, его компания поможет Пентагону внедрить искусственный интеллект в систему ведения боя Replicator 2. А превосходство Штатов должен обеспечить триумвират визионеров. Которых хорошо знают на Украине.

Илон Маск, один из основателей компании Palantir Алекс Карп и глава вездесущего инвестфонда BlackRock с активами в десять триллионов долларов Ларри Финк. Их кредо — победа любой ценой. Кроме того, конфликт на Украине помогает флагманам техноиндустрии доказать политикам в Вашингтоне — неоправданно дорогие ракеты и глохнущие Abrams — прошлый век.

«Я думаю, бигтех победит. Мне кажется, за ним будущее все-таки. Ну, мы видим его способность нестандартным действиям», — считает политолог Борис Межуев.

Техногиганты не могут легально использовать колоссальные аналитические возможности искусственного интеллекта в настоящих государствах. Слишком велики законодательные барьеры.

«Многие страны предпринимают попытки ослабить ИИ и его использование и это на самом деле большая проблема», — поясняет генеральный директор технокомпании Palantir Алекс Карп.

В серой зоне, которой является сейчас Украина у таких компаний карт-бланш. Вот и украинский цифровой министр с подачи американских корпораций хочет оцифровать всю страну.

Впрочем, главные инвесторы прогресса видят в таких странах как Украина, не Сингапур, а бандитский и коррумпированный Сальвадор. Здесь они несколько лет тренировали искусственный интеллект. Идея была научить «Большого брата» предупреждать преступления. Банды, наркокортели. Сейчас сидят едва ли не все.

Эксперты уверены, что отвечал за все это Palantir. Чьи разработки по поимке преступников в Сальвадоре помогут, среди прочего, отлавливать солдат для ВСУ. Иными словами, искусственный интеллект займется «бусификацией».

«В первую очередь они тестируют, безусловно, контроль, способность контролировать массу информации, собирать, перерабатывать ее», — поясняет политолог Борис Межуев.

Пристрелка оружия, в том числе химического, биологического и бактериологического. Отравляющие вещества производили, например, в лаборатории ВСУ, которую обнаружили в Авдеевке. Фальшивые благотворительные фонды для финансирования биологических исследований. Все это современная Украина.

«Я наткнулся на EcoHealth Alliance, который является фальшивой благотворительной организацией. Ее в правительстве США использовали для получения грантов на функциональные исследования по всему миру», — рассказывает американский финансист Чарльз Ортелл.

Вот и серебристый чемодан Шольца, ставший героем новостей, обратил на себя столько внимания, вряд ли случайно. Это кадры необъявленного визита канцлера в Киев. Украина, конечно, та ноша, которую Германия бросить не может. Но зачем так напрягается канцлер, когда свита идет налегке? В кейсе, как рассказал Шольц, было исподнее. Однако, кто ж в это поверит.

«Я оглядел чемодан. На дне — Карл Маркс. На крышке — Бродский». Сколько бы ни гадали мировые СМИ, сколько бы не ставили на сектор приз, но серый чемодан Шольца так и не открылся. Впрочем, стараниями конспирологов и Голливуда, все знают, обычно в таких кейсах носят деньги. Тем более, когда первый человек в государстве не расстается с ним ни на минуту.

Что бы на самом деле не привез в Киев канцлер в чемодане. Платить за поддержку союзников, которые прикрываясь благими намерениями, решают собственные задачи, в любом случае будет Украина. Еще один большой американский босс Ларри Финк из BlackRock договорился с Зеленским восстанавливать экономику.

«Если вы контролируете продовольствие, вы можете контролировать население. И это действительно то, что я думаю, является долгосрочной целью таких фирм, как BlackRock, Vanguard», — считает бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

Чернозем — очень ценный ресурс. И три миллиона гектаров украинской земли уже в лизинге у транснациональных компаний. Арендует надел даже пенсионный фонд США NCH.

«Все понимают, что Украина свои долги не отдаст никогда. Под залог этого забирают все, что осталось ценного», — поясняет политолог Игорь Никулин.

Зеленский сейчас открыто предлагает забрать за бесценок запасы лития. Залежи которого, благодаря бойцам наших вооруженных сил, на самом деле теперь в России. В Запорожской области и ДНР.