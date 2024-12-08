Политический вояж: Трамп постепенно выходит на мировую арену

Фото, видео: Reuters/Sarah Meyssonnier; 5-tv.ru

Избранный президент США уже наведался в Париж, где встретился не только с европейскими лидерами, но и с Зеленским. А для коммуникации с Россией в Москве вновь появился Карлсон.

Появилось первое внятное объяснение, а что собственно делает ВСУ в Курской области. Ждут Трампа.

Киев приказывает держаться, по крайней мере, еще месяца два, чтобы потом на переговорах эту землю на что-то обменять. Например, на ту же Харьковскую. Так нехитро объясняют смысл происходящего сами украинские солдаты британским журналистам.

Территория под контролем ВСУ сократилась в два раза, но значительное военное присутствие врага сохраняется. Ситуация непростая, и действующая региональная команда явно не справилась с экстраординарными обстоятельствами. Были отставки сначала районных глав, теперь ушел и губернатор. Который только в сентябре был выбран в единый день голосования. Президент направил в Курскую область Александра Хинштейна, депутата Госдумы пяти созывов. Владимир Путин подчеркнул, что в области сейчас востребовано кризисное управление.

Явно не справляется с чрезвычайными обстоятельствами и руководство Евросоюза. Политика ЕС все больше напоминает басни Крылова, особенно про лебедя рака и щуку. Конкретный пример Германия. Глава МИД настроена решительно, готова отправить немецких солдат на Украину для оккупации территории, простите, померещилось, как миротворцев. Вот не зря у нее дед воевал в Великую Отечественную, на той стороне.

В то же время канцлер Шольц, побывавший на этой неделе в Киеве такую идею отметает — отправка войск им не рассматривается. Наконец, министр обороны Писториус попытался занять золотую середину — мол, вот будет перемирие, а потом разберемся.

Отчего в товарищах согласья нет, понять можно, в феврале выборы и каждый пытается сформулировать программу под «своего» избирателя. Шольц надеется сохранить кресло канцлера и ему сейчас не до воинственных речей. Главная забота — экономика. Потеряв дешевый российский газ, потеряв большой российский рынок, самая богатая страна Европы, бывший локомотив, топчется около ноля в росте ВВП. Крупные предприятия закрываются и банкротятся либо переезжают в США.

Показательный пример — на инвестиционном форуме «Россия зовет», который традиционно проходит в декабре в Москве, первый же вопрос от немецкого бизнесмена: «А можно мы вернемся, когда нам разрешат?»

«Мы специальных условий создавать не будем. Мы никого не выталкивали, никому не запрещали, наши двери открыты. Проблема в другом. Проблема в том, что за это время, за два предыдущих года, очень многие ниши, освободившиеся в результате ухода наших европейских партнеров, начали занимать и занимают активно компании из других стран. Ну и, наконец, самое главное. Самое главное, на что хочу обратить внимание. Вы представляете Федеративную Республику — говорите по-немецки! Ну что Вы мне вопросы задаете на английском языке? Самое важное — это уровень суверенитета», — таков был ответ российского президента.

Ну, что ж в определенном смысле европейцы и украинцы Трампа дождались. Он приехал в Париж с первым после выборов визитом. Формальный повод — открытие после реставрации собора Парижской Богоматери. Но по сути — это бенефис Трампа. Его возвращение в большую политику. И показал какой у кого уровень суверенитета. Ради встречи с ним Зеленский прискакал на несколько часов в Париж. Его даже не позвали на само торжество в соборе. Да и куда он в своем милитари среди европейских аристократов. На всю встречу от выхода из машины до церемониала и фото на прощание — 20 минут. Дальше Трамп продолжил свой европейский бенефис.

«Для меня честь быть здесь. Мы всегда хорошо ладили, и у нас было много успешных дел, действительно больших успехов, работая вместе как в обороне, так и в нападении. Судя по всему мир сейчас немного сходит с ума, и мы поговорим об этом», — сказал избранный президент США Дональд Трамп.

Лучшим способом узнать, а что он имел в виду, было бы просто спросить и постепенно диалог между Москвой и Вашингтоном налаживается.

Впервые более чем за год созвонились начальники Генеральных штабов двух стран. Наш предупредил про учения в Средиземном море, американец спросил про «Орешник», в общем поговорили на понятном языке.

«Орешник» вообще произвел впечатление на американцев. В Москву за интервью в МИД приехали представители двух полярных политических сил — продемократический телеканал CNN и человек из команды Трампа Такер Карлсон. В России он уже как свой, но если его первый приезд в Москву на интервью с Путиным было в духе «открывая Россию», то сейчас он скорее выглядел посланником, который хотел получить ответы на конкретные вопросы.

«На этот раз президент Трамп был избран благодаря недвусмысленному обещанию положить конец войне на Украине. На какие условия Вы бы согласились?» — поинтересовался Карлсон у Сергея Лаврова.

«Мы готовы вести переговоры на основе принципов, которые были согласованы в Стамбуле. Ключевой принцип — это неблоковый статус Украины», — ответил глава МИД РФ.

«Никакого НАТО?»

«Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск. Придется принимать во внимание реалии „на земле“. А они — это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях. Сейчас они уже находятся в составе России согласно нашей Конституции. Это реальность».