Армия России отодвинула линию соприкосновения вглубь Харьковской области

Фото, видео: Kirsty Wigglesworth/ТАСС; 5-tv.ru

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Наши войска стремительно идут вперед. Такой результативностью они все больше привлекают внимание дронов-камикадзе.

Между Киевом и его западными спонсорами начался дипломатический пинг-понг, натовцы предлагают: «вечером стулья — утром деньги» и требуют выставить больше живой силы. В Киеве им отвечают: «утром деньги — вечером стулья» и упрекают в недопоставке оружия. А люди, мол, есть?

Киев с дырой на полбюджета, вдруг начал раздавать всем по тысяче гривен, это примерно две с половиной тысячи рублей. Акцию в народе назвали «Вовина тысяча». Но для того, чтобы ее получить, нужно зарегистрироваться в специальной программе с полными контактными данными. Украинцы уверены, что это хитрый способ, вычислить уклонистов. В программе участвуют в основном непризывные пенсионеры.

Параллельно, кстати, Зеленский повысил налоги. Так что эта «тысяча» уйдет как раз на них. «Не менее миллиона 200 тысяч украинских мужчин нелегально бежали за границу», — привели статистику в Верховной раде. Странно, да? Казалось бы, «Вставай, страна огромная», — как призывает Зеленский, но нет, бегут. Может потому что понимают — ВСУ сражаются за чужие интересы, за то, чтобы американские корпорации взяли лучшие земли, рудники и заводы.

В отличие от российских солдат, вставших на защиту русских жителей Донбасса и Новороссии. Высокий дух бойцов, даже получивших тяжелые ранения отметил президент, который встретился с ветеранами СВО в одном из центров реабилитации.

«Дело в стране, которой вы служите и которую вы не подводите. Делаете ее по-настоящему мощной, суверенной, уважающей себя. Вот это благодаря вам и вашим боевым товарищам. Так все происходит. Мы все вместе это будем делать», — подчеркнул Владимир Путин.

Фронт не может существовать без тыла и нашим бойцам, а также жителям территорий, где идут боевые действия, активно помогают волонтеры. 5 декабря в России отметили «День добровольца», в Москве впервые собрались энтузиасты движения не только из России, но и стран СНГ. Сфера интересов у таких неравнодушных людей может быть самая разнообразная — и экология, и спасение животных, и помощь социально незащищенным гражданам. Но, главный фокус, конечно, на СВО.

В этом году, главную волонтерскую премию #МЫВМЕСТЕ из рук президента получила Мария Карпенко из Курского города атомщиков. Она еще восемь лет назад организовала у себя в Курчатове сбор помощи для жителей Донбасса, а когда беда пришла на курщину бросилась вывозить земляков от наступающих ВСУшников. Тогда со всей России откликнулись добровольцы, которые не щадили себя, чтобы оказать другим такую необходимую помощь.

«Она подчеркивает, что все мы одна большая, мощная, сплоченная семья, и в этом залог всех наших успехов, в том числе и на фронте», — отметил Владимир Путин.

Тогда же в первые дни наступления ВСУ машина «Народного фронта» попала под удар HIMARS. Два волонтера погибли, третий, Федор Геращенко, с Кубани, получил ранения и ожоги, но выжил. Президент вручил Федору Орден Мужества.

Зайти в приграничье ВСУшники пытались неоднократно, были провокации в Белгородской области, был заход пробный в Курск. Тогда, чтобы отодвинуть угрозу наша группировка «Север» отодвинула линию боевого соприкосновения вглубь Харьковской области. И не только удерживает рубежи, но и продвигается вперед. Репортаж Александра Федорчака.

Северные окраины Купянска. От этой небольшой лесопосадки почти не осталось живого места. Здесь находился один из последних важных опорных пунктов ВСУ, битва за который шла почти неделю.

Артиллерийский снаряд залетает точно в окоп, где прятался украинский боец. Увидев, что стало с товарищем другие ВСУшники начинают бежать по открытому полю, где их настигают российские штурмовики.

Российская группировка Запад уже вплотную подошла к реке Оскол. Бои идут также на восточном фланге, в районе села Гряниковка, и на западном возле Ковшаровки. Штурмовые группы продвигаются каждый день, а артиллерия им в этом помогает. Это и есть стратегический капкан для группировки ВСУ в районе Купянска.

Сейчас в Харьковской области, а если конкретнее на Купянском направлении, фронт не просто активизировался, он загудел. Наши войска стремительно идут вперед, поэтому от этих людей, которые стреляют из самоходных гаубиц. Зависит очень много.

У орудий калибр разный и задачи тоже отличаются. Эта самоходка «Мста» разбила несколько бетонных укреплений ВСУ, которые враг строил долгое время. У их соседей, что работают на «Гиацинте», список трофеев более внушительный.

«Подбивали Крабы неоднократно. Подбивали тоже „С-90“, это натовская. Великобритания», — сказал командир орудия «Гиацинт-С» с позывным «Балу».

Такой результативностью они все больше привлекают внимание дронов-камикадзе. Командир «Града» с позывным «Мантр» недавно это внимание ощутил на себе. Когда с огневой позиции приходилось уходить от стаи FPV-дронов противника.

«Мы только в гараж начинаем заезжать и в метре от нас FPV пролетает», — говорит командир боевой машины БМ-21 «Град» с позывным «Мантр».

Это заставляет бойцов подстраиваться под новые правила боевых действий. Орудия не только маскируют, но и дорабатывают их систему защиты. Но и это далеко не все.

В связи с обстановкой — в каждом подразделении появилась новая штатная единица. Боец наблюдатель. Со специальными 3D очками, которые могут переходить на чистоту FPV-дрона. Это помогает видеть, куда летит дрон и в случае чего, например, на подлете, его уничтожить.

Никакие дроны-камикадзе не остановят наступления на Купянск, уверены бойцы западной группировки. Взятие этого города, во-первых, перережет крупный железнодорожный узел ВСУ, по которому шло снабжение группировки врага в Славянске и Волчанске, а во-вторых откроет плацдарм для освобождения Изюма и Балаклеи.