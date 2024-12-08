Драма для ВСУ: российские бойцы ведут активное наступление в районе Курахово

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Сейчас основные силы нашей армии сосредоточены на юге Донбасса.

Определенный эффект «Орешника» мы наблюдаем уже сейчас. C 25 ноября, то есть вот уже две недели натовские ракеты вглубь российской территории ВСУ не запускали. Вопрос: надолго ли «воздержание»

Зеленский тут похвастался новой дроноракетой, якобы украинского производства, на которой предательски красовались указания на английском. Впрочем, и эти вундерваффе, как и все предыдущие, не остановят наши войска. Российская армия в зоне СВО сохраняет темп, набранный в осеннюю кампанию, освобождает по 20-25 квадратных километров в сутки. Сейчас основные силы сосредоточены на юге Донбасса. Прежде всего, в районе Курахово, где наши штурмовики сумели пройти вдоль северного берега водохранилища в тыл группировки, а также значительно зачистить «карман» к югу от этого хорошо укрепленного городка. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Дорога сплошь заставлена сгоревшими автомобилями. Многие из них — гражданские. ВСУ силится остановить наступление наших войск и с помощью ФВП дронов пытается уничтожить всех и все на подходе к Курахово и Покровску.

Внезапно звучит сигнал дрон-детектора. На его шкале — 16 делений. Это значит, что беспилотник-камикадзе совсем близко, буквально в 100 метрах.

ВСУ освоили новую тактику засадных украинских беспилотников. Глубокой ночью на поле возле дороги приземляются грузовые дроны «Баба яга», которые несут на себе ретрансляторы. Следом за ними прилетают дроны-камикадзе, которые скрываются в складках местности. В нужный момент, когда по дороге двигается колонна, они взмывают ввысь и пытаются нанести удар. Но наши бойцы научились с ними бороться.

Вместе с бойцами группировки войск «Центр» съемочная группа продвигается к переднему краю. В развалинах деревни стреляют гаубицы «Д-30», поддерживают наступление.

«Орудие окапываем в крайних случаях, если заезжаем надолго. Либо стараемся укрыть так, чтобы его можно было быстро выдернуть и уехать», — говорит младший сержант ВС РФ, командир орудия Александр Жуйко.

Сегодня работа по пехоте. Серия снарядов прямо в цель. В окрестностях Селидово и Курахово разворачивается самая настоящая драма для ВСУ. За последние недели российские войска очень сильно продвинулись за Селидово на запад, а также смогли обойти Курахово с севера и с юга. Они ведут бои за поселок Старые Терны. Отсюда до трассы, соединяющей Курахово с Запорожьем, всего пара километров.

Перевес сейчас на нашей стороне. Это чувствуется по темпу, с которым враг оставляет позиции и номенклатуру вооружений, которые использует ВСУ. Когда же дело доходит до прямых столкновений в окопах, тут украинские солдаты часто сдаются в плен. Если обстановка позволяет.

«У нас, понимаете, у нас прямой контакт. Я не скажу, что мы звери, но если на меня наставил ствол, я не могу ему кричать «сдавайся», — говорит гвардии лейтенант ВС РФ, командир штурмового взвода Аркадий Ерофеев.

За серию штурмов он получил «Золотую Звезду» Героя России. Временно находясь в тылу, он показал нам быт солдат, когда их выводят на отдых из зоны боев, и заверил, что победа под Донецком уже близка. Осталось лишь взять противника в кольцо в крупных городах.