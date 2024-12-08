Оберег на будущее: «Орешник» будет размещен в Белоруссии

Фото, видео: IMAGO/Seshadri Sukumar/ТАСС; 5-tv.ru

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Россия готова защищать всеми силами и средствами себя и своих союзников.

Российские ракеты над Средиземным морем. «Калибр», «Оникс», «Циркон», «Кинжал» на виду у встревоженной американской группировки, насчитывающей несколько эсминцев и четыре десантных корабля. Их ПВО бессильно против этих ракет, потому что гиперзвук. Россия впервые продемонстрировала свои самые современные серийные противокорабельные системы так массово и так далеко от родины. Хотя там, где российский флаг, там тоже Россия.

И над базой «Тартус» на Средиземном море развевается триколор. Банды боевиков и террористов, явно не без помощи спонсоров, возобновили в Сирии гражданскую войну, они рвутся к Дамаску, на пути — военная база с российским флагом. Станет ли она их целью? Ответ очевиден — она и есть их цель.

Но у нас есть то, чего нет пока ни у одной страны мира — гиперзвук. Россия готова защищать всеми силами и средствами себя и своих союзников. В пятницу был подписан договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности. Москва поставит Минску самые современные в мире гиперзвуковые комплексы «Орешник» с правом самим определять цели.

В ночь со вторника на среду небо над Якутией озарили яркие всполохи. Метровый астероид сгорел в атмосфере. Он летел в 10-15 раз быстрее скорости звука. Эти уникальные кадры дают нам представление о принципе действия новейшей российской системы «Орешник». Эта ракета, как астероид, падает из верхних слоев атмосферы и набирает фантастическую скорость, корректируя, в отличие от астероида, угол атаки. Гром с небес. Разрушения на земле вызывает чудовищная кинетическая энергия от удара и запредельная температура раскалившегося заряда. Это без всякого преувеличения супероружие. Две недели назад весь мир узнал, что у России оно есть, а на этой неделе выяснилось, что будет оно и у Белоруссии. Серийный «Орешник» пойдет параллельно в войска двух государств.

Минск обоснованно переживает, что с территории соседних стран, прежде всего Литвы и Польши, могут зайти отряды националистов, подготовленные для диверсий и беспорядков. Москва обеспокоена решением США разместить свои ракеты средней дальности в 2026 году в Германии. «Орешник» в Белоруссии — это не для СВО и не про СВО, это оберег на будущее. И несмотря на то, что он будет входить в комплекс РВСН России, определение объектов поражения на территории вероятного противника будет оставаться за военно-политическим руководством Белоруссии. Как подчеркнул российский президент, это очевидная вещь. Из Минска с подробностями — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Россия и Белоруссия —ближайшие партнеры, союзные государства без таможенных и каких бы то ни было экономических границ. У нас общие системы безопасности и огромное количество совместных проектов.

Договор, который Путин и Лукашенко подписывают в президентском дворце Минска, четко очерчивает наш новый общий контур безопасности с западной границей в Бресте.

«Уважаемый Владимир Владимирович, нас очень беспокоит ситуация в Западной Европе. Уже в пятнадцати километрах, это рукой подать до границы, размещаются войска и не только поляков, литовцев у границы, но туда стягиваются вооруженные силы НАТО из других государств, в том числе из Германии. То есть ситуация очень напряженная», – сказал Александр Лукашенко.

Все эти годы НАТО настойчиво приближало свою инфраструктуру к границам с Россией, и Москва пошла навстречу. Белоруссия уже часть нашей ядерной доктрины, у западных границ, российские «Искандеры». А вот «Орешник» слово, что теперь выучат генералы НАТО, станет еще одной важной гарантией: альянс не сможет использовать в Белоруссии киевский сценарий.

«В Белоруссии остались определенные инфраструктурные возможности еще со времен Советского Союза, поэтому размещение таких комплексов в Белоруссии будет связано с минимальными затратами на подготовку инфраструктуры», – рассказал Владимир Путин.

Президент не случайно говорит об «Орешнике» во множественном числе. Мир уже знает, что его производство налажено. А значит летом еще ближе к границам НАТО встанет не дежурство сразу несколько комплексов, аналогов которым нет, и, что важнее, средств противодействия, которым тоже нет.

Если с позиционных районов на территории России подлетное время, например, до центра принятия решений где-нибудь в Британии, у «Орешника» около семнадцати минут, то из Белоруссии — десять. Если центр в Брюсселе, то вместо 14 — примерно семь минут до поражения. Ну а чтобы добраться из Белоруссии до Варшавы или любой другой Натовской базе не территории Польши, и вовсе понадобится где-то минуты четыре.

«Могу только сразу сказать, специалисты это хорошо понимают: чем меньше дальность, тем больше мощность боевой части», – говорит Владимир Путин.

Точные характеристики, в том числе касаемо боеголовки, — по-прежнему военная тайна. Но весь мир уже видел, что может новейший российский ракетный комплекс даже в безъядерном оснащении. И то была одна ракета. А если в одно место сразу несколько таких, даже двух-трех достаточно, чтобы по силе удара сравняться с ядерным оружием, но «Орешник» высокоточный, а значит бьет не по площади, а конкретно в цель и уничтожает только ее, а не все вокруг, и не заражает территорию. Нет тотального неизбирательного разрушения.

«Наши границы должны быть защищены, наше право на самостоятельный выбор и противодействие тому беспрецедентному и очень неумному, недальновидному давлению, которое у нас оказывается, должно быть сохранено. Это важнейший сигнал к тому, что диалог всегда лучше, чем какое-то напряжение. А те провокации, которые мы системно видим со стороны Запада, они, конечно, вызывают тревогу, они, конечно, требуют внимания, но они, по сути, в стратегическом плане перспективы не имеют», — сказал российский государственный деятель и дипломат Дмитрий Мезенцев

Вашингтон в нулевые постепенно развалил ту систему сдержек и противовесов, которую с таким трудом создавалась в восьмидесятые. Сначала американцы решили разместить систему ПРО в Европе, тем самым дав самим себе фору в несколько тысяч километров. Для этого они поставили с румынском Резниково и польском Девеселу установки, которые могут работать как на перехват воздушных целей, так и для нанесения ударов. Но на этом не остановились. В 2019-м США в одностороннем порядке вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, то есть с радиусом от 500 до 5000 километров. Россия не могла на это просто смотреть, что и подчеркнул в своем выступлении российский лидер после испытания «Орешника».

«Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал Владимир Путин

За это время США вели разработку минимум четыре разных систем средней и меньшей дальности. Две создают с нуля, а для двух решили просто адаптировать уже существующие ракеты морского базирования «Томагавк» под наземные установки. Один из проектов назвали Тифон и весной этого года завезли для учений в Данию и на Филиппины. Таким образом, бывшие под запретом 30 с лишним лет ракеты средней и меньшей дальности, способные нести ядерные заряды, оказались одновременно и в Европе, и в Азии. В планах Вашингтона оставить их там на постоянной основе.

Полное формирование многодоменных сил, то есть системы баз с набором ракет разного калибра и радиуса действия, должно быть завершено в 2028 году. И если к «Томогавкам» не так сложно найти противоядие, то разрабатываемые гиперзвуковые ракеты Dark Eagle, которые летят в два раза дальше и быстрее, могут создавать непосредственную угрозу нам. С запада и востока базы проектируются в Германии и Японии. Впрочем, «европейская» группировка к моменту развертывания уже будет под прицелом «Орешников», российских и белорусских.

«Это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года по мере наращивания выпуска таких комплексов», — заявил Владимир Путин.

«Спасибо, Владимир Владимирович, меня очень устраивает ответ — вторая половина будущего года», — сказал Александр Лукашенко.

«Да, вторая половина. К этому времени, по нашим предварительным расчетам, мы наладим серийный выпуск», — говорит российский президент.