Фото: JOEL CARRETT/ТАСС

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Очередная американская партия для ВСУ была недоукомплектованной.

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские танки Abrams оказались не очень эффективными. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он не объяснил детально, что с ними не так, но отметил, что машины недоукомплектованы. И добавил, что эту оценку подтверждают представители армии Штатов.

«Мы отправили Украине танки Abrams. Те танки Abrams, на самом деле, недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для них в сражении», — сказал Салливан.

Москва не раз призывала власти западных стран прекратить военную поддержку киевского режима, так как она способствует эскалации конфликта и обрывает все пути к мирному урегулированию. Поставки оружия лишь вовлекают входящие в НАТО государства в противостояние.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал происходящее «игрой с огнем», а также подчеркнул — любые грузы, прибывающие на территорию Украины с Запада, автоматически становятся законной целью российских военных. Глава МИД заявлял, что Штаты и страны блока уже напрямую участвуют в конфликте, так как помимо вооружения ВСУ обучают украинских боевиков в Германии, Италии и Великобритании.

Тем временем глава киевского режима Владимир Зеленский ужесточает условия мобилизации, в частности, снижен возраст призывников, число уклонистов растет. Как ранее писал 5-tv.ru, на румыно-украинской границе нашли тела двух мужчин, пытавшихся бежать с Украины.