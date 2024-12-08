Новая жертва: бывшая жена звезды НХЛ обвинила P. Diddy в насилии

Фото: www.globallookpress.com/Imagespace

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На тот момент ей было всего 17 лет.

Экс-супруга звезды НХЛ Эвандера Кейна Анна Кейн обвинила P. Diddy в зверском насилии. По словам девушки, произошло это в ее подростковые годы — Анне было всего 17 лет.

Согласно данным TMZ, изначально Кейн под псевдонимом Джейн Доу обратилась в суд в 2023 году. Только вот адвокаты P. Diddy потребовали, чтобы она рассекретила свою личность. Суд поддержал это требование, и Анна уже под своим настоящим именем подробно описала насилие, которое пережила.

В иске девушка заявила, что произошло все в 2003 году. Рэпер познакомился с Анной в клубе. Они вместе прилетели в Нью-Йорк на частном самолете. Девушку привезли в звукозаписывающую студию. В помещении присутствовал мужчина, который, как предполагается, подсыпал Анне наркотики в алкоголь. Кейн очень сильно опьянела, после чего ее изнасиловал не только рэпер, но и его помощник вместе с неназванным мужчиной.

По словам Анны, когда все зверства подошли к концу, она просто-напросто упала на пол от бессилия. Девушка добавила, что уже 20 лет испытывает серьезные эмоциональные страдания и стыд. Потому изначально Кейн решила скрыться за псевдонимом.

«Требование ответчика было попыткой меня запугать, но у него это не получилось. Я готова действовать и привлечь к ответственности тех, кто причинил мне вред», — заявила Анна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский рэпер P. Diddy, находящийся сейчас в одной из самых суровых нью-йоркских тюрем, намерен отпраздновать Рождество с привычным размахом.