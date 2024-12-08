США готовят новый пакет помощи Украине на $988 миллионов

Фото: www.globallookpress.com/Michael Matthey

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Администрация Байдена не планирует разорять запасы американской армии, оружие будут закупать у промышленников.

США готовят новый пакет военной помощи Украине, который оценивается в 988 миллионов долларов. Об этом сообщается в материале агентства Reuters, авторы ссылаются на соответствующий документ. Согласно ему, американские власти организуют поставки дополнительных вооружений и техники на указанную сумму.

По данным агентства, администрация действующего президента США Джо Байдена не хочет отправлять на Украину оружие из запасов американской армии, его планируется приобретать у промышленных предприятий. Отмечается также, что выделение упомянутых 988 миллионов сократит остаток финансов, доступных в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

Двумя днями ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) у Штатов остались девять миллиардов долларов: 6,8 из них по программе Presidential Drawdown (PDA, президентские поручения по сокращению), а 2,2 — в рамках в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Госсекретарь Энтони Блинкен в свою очередь обещал Киеву 50 миллиардов от США и стран Евросоюза за счет прибыли от замороженных российских активов.

Ранее 5-tv.ru писал о встрече главы киевского режима Владимира Зеленского, избранного американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже.