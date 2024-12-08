Макрон поблагодарил реставраторов за спасение собора Парижской Богоматери

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lionel Urman; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В 2019 году в Нотр-Даме произошел пожар. На восстановление символа французской столицы пожертвовали деньги 340 тысяч человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил всех, кто так или иначе участвовал в реставрации собора Парижской Богоматери. Накануне состоялась церемония открытия Нотр-Дама после пяти лет восстановительных работ, она транслировалась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X. По словам главы государства, около 340 тысяч человек пожертвовали деньги на спасение собора. Как отметил Макрон, происшествие тронуло не только французов, но и людей из других стран.

«Французская нация благодарна всем тем, кто спас и отстроил Нотр-Дам», — сказал Макрон.

Реконструкция собора длилась пять лет. Мощный пожар в готическом памятнике архитектуры, символе Парижа, произошел в 2019-м в ходе реставрационных работ. Точная причина возгорания не была озвучена официально. Пострадала несущая конструкция, обрушился шпиль, его вновь установили в прошлом году. Макрон тогда пообещал, что Нотр-Дам откроют для посетителей 8 декабря 2024-го.

Фасад Нотр-Дама вновь обрел исторический вид, при этом алтарь, купель и сиденья теперь выглядят более современно. Их, как и прогоревшую крышу со шпилем, восстанавливали заново. На эти работы Макрон давал особое разрешение, так как было необходимо использовать запрещенный в стране свинец — около 460 тонн.

Церемония открытия прошла внутри здания из-за плохой погоды. На нее был приглашен избранный американский лидер Дональд Трамп, пока еще действующий президент Джо Байден отказался от визита в Париж, вместо него присутствовала первая леди Джилл Байден. На мероприятии архиепископ Парижский Лоран Ульрих ударил посохом в двери собора, затем распахнул их, чтобы впустить первых посетителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Трампа и Макрона в Елисейском дворце.