Мошенники под видом ФСБ украли у народной артистки Раисы Рязановой 4 миллиона

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

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Чтобы забрать деньги у пожилой звезды фильма «Москва слезам не верит», злоумышленники прислали курьера.

Мошенники обокрали лауреата Государственной премии СССР, народную артистку России, 80-летнюю Раису Рязанову. Представившись по телефону сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ), они выманили у знаменитости четыре миллиона рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Первый звонок от аферистов, по его данным, поступил 4 декабря.

«Злоумышленники позвонили Рязановой и представились сотрудниками ФСБ, после чего убедили снять со своего счета деньги и передать их курьеру якобы для сохранности», — отметил собеседник.

Источник добавил, что по факту случившегося проводится проверка.

Три года назад Раиса Ивановна уже пережила подобное потрясение, правда, тогда пострадал ее внук, актер Андрей Перов. Он перевел аферистам все свои сбережения.

Ранее 5-tv.ru предупреждал о новой схеме обмана — краже личных данных через подтвержденные документы Word. Злоумышленники рассылают пользователям подтвержденные текстовые документы с функцией восстановления файлов. Так им удается обходить антивирусную защиту. При этом сами письма маскируют под сообщения от HR-менеджеров или бухгалтеров.