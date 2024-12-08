Встреча Зеленского с Макроном и Трампом продлилась всего 20 минут

Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

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Главы трех государств провели непродолжительные переговоры в Париже.

Всего 20 минут продлилась встреча избранного президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и президента* Украины Владимира Зеленского в Париже. Заявление, как сообщается в материале Bloomberg, по итогам переговоров не прозвучало. Представитель Украины поделился впечатлениями в своем личном блоге в соцсетях.

«Договорились работать дальше. Мир через силу возможен», — заявил Зеленский.

Отмечается, что после встречи вместе с Трампом он побывал на церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам-де-Пари по приглашению Макрона. Прежде американский лидер высоко оценил труды французского коллеги и заявил, что обновленный собор предстал перед миром «в полном объеме его славы».

В прошлый раз Зеленский и Трамп беседовали в Trump Tower в Нью-Йорке 27 сентября. Последний подчеркивал, что надеется найти решение, которое поспособствует урегулированию украинского конфликта еще до его инаугурации. Глава киевского режима в ответ продемонстрировал ему свой план победы. От своих обещаний завершить противостояние РФ и Украины Трамп не отказывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский президент разработал три плана урегулирования. Почему все они неприемлемы для России?

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.