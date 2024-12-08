«Хочу целоваться в кадре»: актер Леон Кемстач объяснил отсутствие возлюбленной

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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По словам 16-летней знаменитости, откровенные сцены в кино могут негативно повлиять на романтические отношения.

Актер Леон Кемстач в свои 16 лет уже имеет опыт серьезных, по его словам, отношений, однако сейчас, на пике популярности, предпочитает оставаться одиноким. В интервью Лауре Джугелии молодой артист признался, что сейчас одинок, несмотря на огромное количество поклонниц. Девушки регулярно пишут звезде, признаются в любви, посвящают ему стихи.

Своим фанаткам Леон очень благодарен. Раз так любят, значит, зацепило его актерское мастерство! Как выяснилось, Кемстач довольно рано начал встречаться с девушками. Одно из увлечений он называет серьезным, продлилось оно больше года. Кавалеру было на тот момент 13 лет, свой опыт он вспоминает с благодарностью.

Леон сейчас свободен, но точно знает, какой должна быть его будущая спутница — искренней, честной. По словам юноши, такой всегда была и остается его мама. Она и выстроила образ идеальной девушки. Той, которая всегда говорит правду. Но пока в жизни Кемстача нет места любви, карьеру он называет главным приоритетом.

«Я понимаю четко для себя, что хочу посниматься в романтических фильмах, целоваться в кадре, грубо говоря. А если бы у меня была девушка, для нее это все равно было бы неприятно. Я еще очень неудобный человек для отношений, потому что я постоянно то в Дубае, то в Москве», — отметил актер.

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