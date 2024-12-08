В Дагестане сотрудники ФСБ задержали 12 подозреваемых в подготовке теракта

Фото, видео: УФСБ по Республике Дагестан; 5-tv.ru

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У предполагаемых членов террористической организации изъяли стрелковое оружие, самодельные бомбы и боеприпасы.

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Дагестану предотвратили крупный теракт. По итогам расследования совместно с представителями Министерства внутренних дел (МВД) были задержаны 12 подозреваемых в подготовке этого теракта — членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации.

Как сообщается в заявлении пресс-службы дагестанского управления ФСБ, в ходе обысков у задержанных нашли стрелковое оружие, две самодельные бомбы мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте (их уничтожили на месте), компоненты для изготовления взрывных устройств, 20 мешков с аммиачной селитрой весом в тонну, а также боеприпасы.

Возбуждено и расследуется уголовное дело согласно статьям 205 Уголовного кодекса (УК) РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой, создание террористического сообщества) и 223 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Фигуранты дают признательные показания.

Ранее 5-tv.ru публиковал новые подробности теракта в «Крокус Сити Холле». К трагедии оказались причастны сектанты.