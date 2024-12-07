«Википедия» удалила графу с местом смерти академика Евгения Велихова

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Ресурс ранее сообщал, что знаменитый физик умер в турецком городе Мерсин.

«Википедия» удалила недостоверную информацию о месте смерти Евгения Велихова — российского физика, академика и общественного деятеля, Героя Социалистического Труда, Героя Труда РФ, обладателя множества наград и почетных званий.

Прежде президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заметил — в статье «Википедии» указано, что ученый скончался в турецком городе Мерсин, хотя на самом деле это произошло в Москве.

Ковальчук отмечал, что сотрудники пресс-службы «Курчатовского института» внесли коррективы, но спустя некоторое время ложная информация вновь появилась на портале, и так происходило несколько раз. Затем требование удалить недостоверные данные в «Википедию» направили представители Роскомнадзора (РНК). Сейчас в соответствующем разделе указана только дата смерти Велихова — 5 декабря, графа «место смерти» отсутствует.

Евгений Велихов пришел в Институт атомной энергии имени Курчатова младшим научным сотрудником в 1961 году, через год он возглавил сектор 62 ИАЭ в Троицке, а в 1989-м родной Институт, а также Ядерное общество СССР. В 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС он руководил работами по созданию бетонной плиты под реактором, чтобы снять риск попадания радиоактивных веществ в грунтовые воды. Авторству академика принадлежат более 200 монографий и статей, в его честь назван астероид 3601, движущийся по орбите между Марсом и Юпитером.

Ранее, писал 5-tv.ru, Михаил Ковальчук рассказал о «цивилизационном масштабе» научных работ и достижений покойного Евгения Велихова.