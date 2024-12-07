Россия может наладить прямое авиасообщение с Малайзией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Этой теме уделяется сейчас повышенное внимание.

Россия и Малайзия могут наладить прямое авиасообщение. Такое заявление сделал в беседе с ТАСС посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай.

Он подчеркнул, что этой теме уделяется повышенное внимание и две стороны пытаются найти решение для запуска прямых рейсов.

«Это в интересах и Малайзии, и России найти такую возможность», — отметил дипломат.

Вопрос поднимался на переговорах премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и президента РФ Владимира Путина, которые состоялись в рамках Восточного экономического форума. Он проходил с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Тогда Ибрагим заявил, что его страна заинтересована в туристическом потоке из России.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава РФПИ назвал Малайзию важным стратегическим партнером РФ. Малайзийские компании активно демонстрируют готовность выходить на рынок РФ.

Кроме того, Малайзия планирует стать еще одним членом БРИКС. Что, в свою очередь, указывает на роль международного союза как объединения Глобального Юга.