Россия может наладить прямое авиасообщение с Малайзией
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Этой теме уделяется сейчас повышенное внимание.
Россия и Малайзия могут наладить прямое авиасообщение. Такое заявление сделал в беседе с ТАСС посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай.
Он подчеркнул, что этой теме уделяется повышенное внимание и две стороны пытаются найти решение для запуска прямых рейсов.
«Это в интересах и Малайзии, и России найти такую возможность», — отметил дипломат.
Вопрос поднимался на переговорах премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и президента РФ Владимира Путина, которые состоялись в рамках Восточного экономического форума. Он проходил с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Тогда Ибрагим заявил, что его страна заинтересована в туристическом потоке из России.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава РФПИ назвал Малайзию важным стратегическим партнером РФ. Малайзийские компании активно демонстрируют готовность выходить на рынок РФ.
Кроме того, Малайзия планирует стать еще одним членом БРИКС. Что, в свою очередь, указывает на роль международного союза как объединения Глобального Юга.