В арт-пространстве Санкт-Петербурга проходит обыск из-за ЛГБТ* вечеринки

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и возраст каждого участника.

В арт-пространстве в Санкт-Петербурге проходит обыск из-за ЛГБТ* вечеринки. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Закрытое ЛГБТ* пати «Круги свободы — бал» состоялось на проспекте Обуховской обороны, 105. На мероприятии присутствуют несколько десятков человек, среди которых замечены транссексуалы*. Также на вечеринке заметили квир-журналистку* Ковальски Ал Вальто. Ее уже отпустили.

На месте продолжается проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и возраст каждого участника.

Ранее 5-tv.ru писал, почему не работают популярные сайты аниме в России. Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к четырем популярным порталам. Речь идет о таких сайтах, как jut.su, animego.org, yummyanime.tv и amedia.site. Уточняется, что ресурсы заблокированы по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Как пишет пресс-служба YummyAnime в Telegram-канале, возможной причиной блокировки могла стать пропаганда ЛГБТ* в аниме.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России