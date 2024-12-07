«Полное попадание»: SHAMAN появился на «Песне года» в образе князя Владимира

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Артист исполняет главную роль в одноименной опере Игоря Матвиенко, премьера которой состоится 5 и 6 февраля в Москве, а также 26 февраля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Заслуженный артист РФ SHAMAN (Ярослав Дронов) появился на «Песне года» в образе князя Владимира, в котором поклонники скоро увидят его в одноименной этно-опере Игоря Матвиенко. Компанию автору-исполнителю составила певица Соя (Асият Сайгидова), исполняющая в опере роль Рогнеды.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru Дронов признался, что сразу согласился на предложение продюсера и композитора Игоря Матвиенко участвовать в его масштабном проекте.

«Понятно, что я сразу согласился, когда услышал слово этно-опера. Это крупная форма, а кто сейчас занимается крупными формами? Это произведение, над которым Матвиенко трудился около десяти лет», — объяснил свой интерес SHAMAN.

Также певцу, по его словам, было интересно отойти от привычного сценического образа и попробовать себя в актерском амплуа.

В свою очередь Матвиенко, по словам SHAMAN, буквально с первого взгляда увидел в нем исполнителя роли князя Владимира, хотя до этого даже не представлял, кто мог бы с ней достойно справиться.

«Что примечательно, мы все знаем князя Владимира как старца, но при этом, когда произошло крещение Руси в 938 году, ему было на тот момент плюс-минус столько же лет, сколько и мне — 33-34 года. Поэтому это полное попадание», — пояснил певец.

Также SHAMAN рассказал о своем отношении к тому, что сегодня мотивы русской народной музыки все больше проникают в поп-музыку. По словам исполнителя, он сам активно продвигает этот подход в своем творчестве.

«Я 11 лет я посвятил изучению русского народного творчества. Это то, что я постоянно внедряю во все свои песни, в исполнение», — отметил SHAMAN.

«Князь Владимир» — масштабный проект Игоря Матвиенко, первая в мире этно- и криптоопера об одном из самых важных моментов в русской истории: «Повесть временных лет». В проекте, кроме SHAMAN и Сои, задействован солист группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Вся опера — как большая загадка для зрителя. Символизмом пропитан каждый элемент. Не самым простым будет и музыкальный язык. В единое сплетутся народные мотивы, эстрадные хиты, звучание новгородских гуслей и этническое пение. Прозвучит в опере и уникальная, практически забытая поэзия — скандинавские висы.

Будет много и музыкальных экспериментов, например, хит группы «Любэ» «Выйду ночью в поле с конем» прозвучит в исполнении хора на исландском языке. Известно также, что на сцену поднимут точную копию драккара — корабля викингов.

Премьера «Князя Владимира» состоится 5 и 6 февраля в Кремлевском дворце и 26 февраля — в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фрагменты грандиозной оперы «Князь Владимир» представили на фестивале «Таврида Арт».