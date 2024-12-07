Недовольные Макроном французы вышли на акцию протеста в Париже

Фото, видео: 5-tv.ru

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Граждане требуют отставки президента, а некоторые и выхода страны из Евросоюза.

Недовольные политикой президента Франции Эммануэля Макрона граждане вышли на акцию протеста в Париже. Видео митинга появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Судя по кадрам, протест проходит мирно. Митингующие громко требуют ухода президента с поста, многие размахивают национальными флагами и держат в руках плакаты с надписью: «Макрона в отставку! (Macron demission)». Также в толпе видны сторонники выхода страны из Евросоюза, на плакатах которых написано Frexit.

Народный гнев и вынесение вотума недоверия правительству Франции спровоцировал новый законопроект премьер-министра Мишеля Барнье. Он предполагает значительное повышение налогов, а также сокращение социальных программ. И все это — ради повышения расходов на оборону.

Настолько острый политический кризис Франция не переживала больше 60 лет. Последний раз правительство в полном составе сложило свои полномочия в 1962 году. А за последний год это уже третья смена французского премьер-министра. В январе в отставку ушла Элизабет Борн, а в июле — Габриэль Атталь.

Сам Макрон не раз называл возможность своего досрочного ухода «политической фикцией» и давал понять, что намерен удержаться у власти до конца срока в 2027 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эммануэль Макрон обратился к нации после того, как парламент Франции вынес вотум недоверия правительству.