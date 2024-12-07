Трамп и Макрон встретились в Елисейском дворце

Фото, видео: www.globallookpress.com/White House; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Избранный президент США примет участие в церемонии открытия восстановленного после пожара Собора Парижской Богоматери.

Дональд Трамп прибыл во Францию, где примет участие в церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, восстановленного после пожара в 2019 году. В Елисейском дворце избранного президента США встретил глава Франции Эммануэль Макрон.

Он отметил, что Трамп был американским президентом, когда в Нотр-Даме произошел пожар.

«Для французского народа большая честь приветствовать вас здесь пять лет спустя. Вы тогда присутствовали впервые, и я помню солидарность и вашу незамедлительную реакцию. Добро пожаловать! Мы очень рады видеть вас здесь», — обратился французский лидер к Трампу.

Тот, в свою очередь, заявил, что считает большой честью присутствовать на церемонии.

На днях во Франции показали восстановленный Собор Парижской Богоматери. Его реставрация после пожара длилась пять с половиной лет. За это время полностью восстановили 96-метровый шпиль собора, а флюгер в виде петуха заменили на новый, покрытый золотом. Внутрь фигуры поместили капсулы с именами участников работ.

Также был заново отстроен неф и каркас. При этом здание оснастили масштабной системой пожаротушения. Обновили и интерьер собора: каменные стены и своды очистили от векового налета, почистили колокола, сделали новые стулья и богослужебное убранство. На восстановление собрали почти 850 миллионов пожертвований.

Пожар в Нотр-Дам де Пари произошел 15 апреля 2019 года. По одной из версий, возгорание началось из-за ошибки во время реставрационных работ в храме. Огонь занялся на строительных лесах, а в самом соборе было много деревянных частей, что ухудшило ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эммануэль Макрон обратился к нации после того, как парламент Франции вынес вотум недоверия правительству.