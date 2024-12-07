«Увидели, что стекла дрожат, стало страшно»: очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре Москвы

Накануне пожара в ТЦ «Вавилон-92» было слышно два хлопка

Фото, видео: 5-tv.ru

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Возгорание произошло в салоне по ремонту сотовых телефонов.

Два хлопка услышали сотрудники магазинов и посетители в торговом центре «Вавилон-92», где накануне произошел пожар. С очевидцами инцидента пообщался корреспондент 5-tv.ru.

«Первый хлопок был потом второй хлопок. Подошла к двери, уже увидела, что человек держится за лицо. (Кричали:. — Прим. ред.) „Скорая! Скорая“. Ну и дым повалил…» — вспомнила Алена Химич, очевидец произошедшего.

По словам девушки возгорание произошло в магазине, где занимались ремонтами мобильных телефонов и продавали для них аксессуары.

«Первый хлопок. Было не понятно, вообще, что (случилось. — Прим. ред.) — мы таких звуков не слышали ранее. А когда второй, уже увидели, что стекла дрожат — тогда уже стало страшно», — добавляет Алена Химич.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар в торговом центре «Вавилон-92» на проезде Дежнева в Москве ликвидирован на площади пяти квадратных метров. На тот момент огнеборцы проводили работы по полной ликвидации пожара. Проводилась тактическая вентиляция помещений.