В Турции археологи обнаружили гробницу Санта-Клауса

Фото: 5-tv.ru

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Раскопки церкви велись с 1989 года.

Археологи нашли гробницу Санта-Клауса в Анталье. Об этом сообщает портал Türkiye Today.

Отмечается, что в ходе раскопок церкви, названной в честь Святого Николая, являющегося историческим прообразом Санта-Клауса, были найдены неустановленные останки, которые, предположительно, могли принадлежать ему.

Саркофаг обнаружили на нижнем этаже двухэтажного строения, окружающего церковь с юга. Как отметила доцент Эбру Фатма Финдик из Университета Хатая, им нужно время, чтобы изучить надпись на саркофаге. Это поможет уточнить содержимое захоронения и позволит определить точный период, к которому оно относится.

По информации портала, раскопки церкви велись с 1989 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в гробнице сына китайского императора обнаружено 16 тонн древних драгоценностей. Местные археологи обнаружили гроб на глубине 16 метров. Помимо монет в нем было найдено оружие, разнообразные доспехи, богатые нефритовые украшения, а также несколько золотых и серебряных статуэток верблюдов.