Юморист Артем Калайджян и его супруга раскрыли пол будущего ребенка

Фото, видео: Instagram*/dianaa.off; 5-tv.ru

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Пара провела гендер-пати в кругу смых близких.

Юморист Артем Калайджян, известный под псевдонимом Серго Артемка, и его супруга Диана раскрыли пол будущего ребенка. Видео девушка опубликовала в личном блоге в соцсетях.

На кадрах видно, как супруги стоят рядом с украшенной аркой и шкафом, стоящим в центре композиции. Спустя несколько секунд они открывают его дверцу и вверх устремляются потоки розового дыма. У них будет девочка. В шкафу уже висели наряды для будущей модницы и лежали детские игрушки.

По признанию 20-летней Дианы, они с супругом спланировали гендер-пати всего за два дня и хотели провести этот день в кругу самых близких.

«Руки трясутся, но мы готовы этим с вами поделиться! Для нас это был особенный день», — рассказала девушка.

Сам 37-летний актер отметил, что он испытал незабываемые эмоции. Для него это будет второй ребенок. Он уже воспитывает сына.

Артем и Диана познакомились в 2023 году. Но за это время они успели обвенчаться, пожениться и спустя несколько месяцев после торжества девушка забеременела. Точную дату рождения ребенка пара не сообщала.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-возлюбленная российского гонщика Квята беременна от чемпиона «Формулы-1» Ферстаппена.

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