Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить ложь об академике Велихове

Фото: www.globallookpress.com/Valentin Wolf

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Американский ресурс в очередной раз преднамеренно распространяет недостоверную информацию, заявили в ведомстве.

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить ложные сведения о месте смерти советского и российского физика-теоретика, академика Евгения Велихова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор направил требование „Википедии“ о принятии незамедлительных мер по исполнению российского законодательства и удалению недостоверной информации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что «Википедия» в очередной раз преднамеренно распространяет недостоверную информацию, вводя в заблуждение пользователей сети.

Так, в статье открытой энциклопедии, посвященной выдающемуся российскому ученому Велихову, говорится, что он якобы скончался в турецком городе Мерсин, куда прибыл на строительство атомной электростанции «Аккую». Между тем Велихов умер 5 декабря в Москве на 90-м году жизни.

«Обращаем внимание американского ресурса на необходимость неукоснительно соблюдать нормы российского законодательства в сфере оборота информации, касающихся, в первую очередь, публикации достоверной, общественно-значимой информации», — заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что за неудаление противоправной информации компания Wikimedia Foundation, Inc уже привлечена к административной ответственности со штрафом на сумму 41,4 миллиона рублей.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук накануне сообщил, что пресс-служба института уже несколько раз корректировала статью о Велихове в «Википедии», однако в ней снова появлялась ложная информация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» прошел брифинг, посвященный памяти бывшего главы учреждения, советского и российского физика-теоретика Евгения Велихова.