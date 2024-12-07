Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ТЕЛЕКАНАЛ «78»Телеканал «78»; © РИА Новости /Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Девушка жалеет, что сразу не написала заявление в полицию. В компании-агрегаторе ей пообещали «разобраться и принять меры».

Модель и «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова подверглась нападению таксиста в Петербурге. Об этом она рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам девушки, инцидент произошел 5 декабря. Линникова утверждает, что водитель не довез ее до конечного пункта поездки, а когда она указала ему на это, велел «вываливаться» из машины. Девушка не стала обострять конфликт и, пообещав таксисту плохой отзыв в приложении, вышла из автомобиля.

Однако далеко уйти ей не удалось, так как водитель, мужчина 45–50 лет, побежал вслед за пассажиркой с явно недобрыми намерениями.

«Очевидно, он хотел распускать руки, схватил меня. Я сразу позвонила в полицию. Они сразу приехали, сказали, что нужно написать заявление. Честно сказать, времени заявление писать не было, надо было успеть на работу», — объяснила девушка.

По словам Линниковой, она жалеет, что сразу не написала заявление на агрессивного таксиста, поэтому сейчас, находясь уже в Москве, консультируется с юристами по поводу его подачи спустя два дня после инцидента.

Также модель пожаловалась на водителя в компанию-агрегатор. Там ей «стандартно» ответили, что разберутся и примут меры. Какие именно, не уточнили, сославшись на запрет разглашения внутреннего регламента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внутри салонов такси в целях безопасности могут установить видеорегистраторы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.