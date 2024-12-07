Снейп уже не тот: кто сыграет великого мага в новом сериале про Гарри Поттера

Фото: Кадр из х/ф «Гарри Поттер и философский камень». реж.: Крис Коламбус, 2001г.

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Предположительно, выход экранизации планируется на 2026 год.

Роль мага Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере может сыграть британский актер ганского происхождения Паапа Эссьеду. Об этом сообщает портал Variety со ссылкой на инсайдера.

Отмечается, что звезда сериала «Банды Лондона» еще не согласился на предложение.

«Мы завершаем подготовку к съемкам и после заключения соглашения подтвердим все детали», — заверили представители компании НВО.

Ожидаемо, этот сериал вызовет много слухов и спекуляций. Предположительно, экранизация планируется на 2026 год.

Британский актер Паапа Эссьеду. www.globallookpress.com/Gerald Matzka

Поклонники франшизы о Гарри Поттере, узнав новость о возможном присоединении Эссьеду к актерскому составу, пришли в негодовании. Они просят съемочную группу пересмотреть свое решение и предлагают свои варианты, причем не только на роль Северуса Снейпа, но и других персонажей волшебной истории. В прежней киноадаптации образ декана факультета «Слизерин» воплотил другой британский актер — Алан Рикман.

Ранее 5-tv.ru назвал лучшие цитаты «профессора Снейпа» Алана Рикмана.