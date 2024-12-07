Британские ученые создали почти вечную батарейку

Фото: www.globallookpress.com/John Stewart Reid/Barcroft Med

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Она способна работать несколько тысяч лет

Группа британских ученых Бристольского университета в сотрудничестве с Управлением по атомной энергии Великобритании (UKAEA) разработали первую в мире батарею, способную поддерживать энергию в течение тысяч лет. Об этом сообщает портал The Engineer.

Это так называемая алмазная батарея, которая использует радиоактивный изотоп углерода-14 для выработки электроэнергии в результате радиоактивного распада. По данным группы исследователей разработка потенциально может питать устройства с низкой мощностью практически бесконечно.

Использовать такие батареи можно будет в области медицины (в кардиостимуляторах и глазных имплантах), а также в устройствах, которые применяют для работы в экстремальных условиях, например, в космосе.

«Никто и никогда не делал такого прежде раньше. Мы сможем предложить технологию, с которой вы забудете о замене батарей, ведь такая, по человеческим меркам точно, прослужит вечно», — поделился профессор Бристольского университета Том Скотт.

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