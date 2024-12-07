Никакого праздника: 5 стран, где не принято отмечать Новый год

Фото: www.globallookpress.com/Long Hongtao

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Это связано с религиозными и культурными убеждениями.

Новый Год — праздник, которые отмечают миллионы людей по всему миру. Однако существуют страны, в которых такая традиция не распространена или имеет свои особенные обычаи. Это связано с религиозными и культурными убеждениями.

Саудовская Аравия

Это единственная страна, где празднование Нового года официально запрещено. Все потому что власти считают это западной традицией, которая не сопоставима с канонами ислама. Саудовцы, как обычно, идут на работу 1 января.

Индия

Страна колоритов и разных культур. Где уж, как ни здесь, уж точно можно отметить Новый год с размахом. Но, как оказалось, не тут-то было. Во многих штатах Индии не обращают внимания на эту дату, для них более важным праздником является так называемый персидский Новый год. Его отмечают в день весеннего равноденствия, а именно в ночь с 20 на 21 марта.

Китай

В Поднебесной встречают Новый год как принято — с фейерверками, фестивалями и семейными ужинами. Но есть одно «но» — дата празднования отличается от той, к которой привыкли мы. Ночь с 31 декабря на 1 января в этой стране является обычной. Китайский Новый год жители традиционно отмечают во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В предстоящем году оно выпадает на 29 января.

Израиль

По канонам иудаизма, Новый год называется Рош ха-Шана. Даты проведения выпадают в одно из новолуний сентября или октября по еврейскому календарю — в основном в понедельник, вторник, четверг или субботу. В это время израильтяне подводят итоги уходящего года, собираясь за одним столом с семьей.

Бангладеш

Здесь Новый год официально не запрещен, но празднуют его не по установленным датам, а с 14 апреля и на протяжении нескольких дней. Бенгальский Новый год восхищает своей необычностью. Жители просыпаются до восхода солнца и одеваются в традиционную одежду: женщины — в сари, а мужчины — в панджаби. Наступление Нового года в стране отмечают шествиями и ярмарками.

Ранее 5-tv.ru писал, что некоторые вредные новогодние традиции могут испортить праздник.