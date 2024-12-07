МЧС России ликвидировали пожар в торговом центре Москвы
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ранее очевидцы сообщали о подозрительном хлопке в салоне сотовой связи на проезде Дежнева.
Пожар в торговом центре «Вавилон-92» на проезде Дежнева в Москве ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
«В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом центре. На проезде Дежнева происходило загорание в одном из помещений на первом этаже двухэтажного здания. Огнеборцы проводят работы по полной ликвидации пожара. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратный метров. Проводится тактическая вентиляция помещений», — докладывают в ведомстве.
Источник 5-tv.ru ранее сообщал, что два человека получили ожоги в результате чрезвычайного происшествия в салоне сотовой связи в Москве. По данным очевидца в помещении был слышен подозрительный громкий хлопок.
Ранее 5-tv.ru писал, что крупный пожар разгорелся в банном комплексе в Самарской области. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в банном комплексе горят основное здание и надворные постройки. Огонь успел распространиться на площадь в 800 квадратных метров. На месте работало более 70 специалистов и 21 единица техники.