Лавров призвал ЕС задуматься о потоках беженцев в результате эскалации в Сирии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Stringer; 5-tv.ru

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Глава МИД России напомнил, как ранее Запад, не думая о последствиях, разрушил Ливию, превратив ее в «черную дыру».

Европа должна задуматься о последствиях ситуации в Сирии и использовать свое влияние на США, если хочет избежать массы новых беженцев у себя. Об этом заявил Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Максима Приходы о результатах эскалации конфликта в Сирии для европейского континента.

«Проблема не в нас, проблема в тех, кто, развязывал войны в Ливии, Ираке, кто довел Сирию до того состояния, в котором она находится. Они о последствиях не задумываются. Беженцы за океан не бегут, как вы знаете. Поэтому пусть европейцы, а им, наверное, стоило бы об этой проблеме задуматься, используют свое влияние на Вашингтон, объяснят американцам, что подобные игры очень плохо заканчиваются, причем именно для европейцев», — заявил Лавров.

Глава МИД России напомнил, что Запад точно так же не задумывался о последствиях, когда коалиция стран НАТО при подстрекательстве американской администрации Барака Обамы разбомбила Ливию, превратив ее в «черную дыру».

Через эту дыру, по словам Лаврова, на территорию Африки потекли потоки бандитов и террористов, которые до сих пор портят жизнь многим странам на континенте, а на север, в Европу, потекли потоки беженцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство России в Сирии призвало всех российских граждан, находящихся в республике, незамедлительно покинуть ее из-за сложной военно-политической обстановки.