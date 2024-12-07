Лавров призвал не допустить захвата Сирии террористами

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ напомнил о резолюции ООН, которая подчеркивает суверенитет, территориальную целостность и единство арабской республики.

Недопустимо позволять террористам захватывать сирийские земли. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи глав МИД России, Турции и Ирана в Дохе.

«Мы видим ситуацию, которая меняет политическую карту Сирии, особенно то, что произошло в последние десять дней. Реакция известна публике, не единожды повторялась: мы не должны позволять террористической группировке брать контроль над землей», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что происходящее в Сирии нарушает резолюцию ООН, которая подчеркивает суверенитет, территориальную целостность и единство Сирийской арабской республики, осуждает любые попытки террористов помешать мирной жизни сирийцев и призывает к прямому диалогу между правительством и оппозиционными группировками в стране.

Встреча глав МИД России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Хакана Фидана и Аббаса Аракчи проходит сейчас в Дохе. На повестке дня — эскалация конфликта в Сирии, где группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* совместно с отрядами так называемой вооруженной сирийской оппозиции начала захват территории, продвигаясь с севера Идлиба в направлении Алеппо и Хамы. На сегодня второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, находятся под контролем террористов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство России в Сирии призвало всех российских граждан, находящихся в республике, незамедлительно покинуть ее из-за сложной военно-политической обстановки.

* — организация признана террористической и запрещена в России.