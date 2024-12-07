Более 20 человек пострадали в Перми в результате ДТП с участием двух трамваев
Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru
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Среди получивших травмы — два ребенка. Погибших нет.
ДТП с участием двух трамваев произошло в Перми. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.
«На пересечении улиц Уральская и Крупской произошло Д ТП с участием двух трамваев № 7 и 8»,— сообщил градоначальник.
Позднее Соснин уточнил, что движение, перекрытое из-за аварии, было восстановлено. В результате ДТП погибших нет, пострадал 21 человек, в том числе два ребенка. Всего три человека были госпитализированы, остальные будут проходить лечение амбулаторно.
«Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. три женщины в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения, два ребенка, направленных на госпитализацию, осмотрены врачами больницы и отправлены на амбулаторное лечение. Еще 14 человек осмотрены сотрудниками скорой помощи, им оказана необходимая медпомощь», — подтверил информацию глава города в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru писал, что более десяти человек пострадали в ДТП с участием автобуса под Новосибирском. Тяжелых травм никто не получил.