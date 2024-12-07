Украденный из российского архива указ Петра I выставили на торги в Испании

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Хранящийся в РГВИА исторический документ оказался муляжом, тогда как подлинник был похищен и переправлен за границу.

Похищенный из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) указ императора Петра I от 11 ноября 1723 года выставлен на торги Аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании. Из РГВИА уже поступило заявление в правоохранительные органы о краже исторического документа и подмене его муляжом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что после появления на аукционе в Испании лота «Указ императора Петра I от 11 ноября 1723 года» сотрудники архива проверили находящийся у них на хранении идентичный документ и обнаружили ряд особенностей и отличий, позволяющих предположить, что это подделка.

Кто и когда заменил подлинник указа Петра Великого муляжом, пока неизвестно. Начато расследование.

В конце октября из хранилища РГВИА был также похищен указ Петра II. Преступление вскрылось после того, как подлинник документа ушел с молотка во Франции за 3 120 евро (около 330 тысяч рублей на тот момент).

Источник 5-tv.ru тогда сообщил, что хранящийся в российском архиве «Указ императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Урусова» от 9 сентября 1727 года оказался муляжом. Первой это обнаружила заместитель директора Российского военно-исторического архива Василиса Денисова. По факту кражи документа также проводится расследование.