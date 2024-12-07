Умер создатель сериала «Полицейская академия» Пол Маслански

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Ему был 91 год.

На 92-м году жизни умер продюсер Пол Маслански, создавший серию фильмов «Полицейская академия». Об этом сообщила его возлюбленная Салли Маслански для The Hollywood Reporter.

Согласно материалам издания, Маслански умер в калифорнийской больнице Лос-Роблес 2 декабря от естественных причин.

Пол Маслански начал свою карьеру продюсера в Италии, где работал над картиной «Замок живых мертвецов» (1964). Он сотрудничал с такими знаменитыми режиссерами, как Джордж Кьюкор и Фред Скеписи, когда в Советском Союзе проходили съемки фильма «Синяя птица» (1976) с Элизабет Тейлор и «Русский дом» (1990) с Шоном Коннери и Мишель Пфайффер в главных ролях.

Кроме того, Маслански продюсировал драму «Дитя любви» (1982) с Эми Мэдиган. Также он снял фильм «Мусорная охота» (1979) и «Флюк» (1995). Однако самой известной его работой остается «Полицейская академия» (1984).

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