«Поженились еще разок»: звезда «Уральских пельменей» Юрьева повторно сыграла свадьбу

Фото: Instagram*/ ilana7788

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Пара устроила церемонию на Мальдивах.

Актриса Илана Юрьева, которая стала известной благодаря участию в шоу «Уральские пельмени», повторно сыграла свадьбу с супругом Дмитрием Дылдиным. Об этом знаменитость рассказала в социальных сетях.

Пара устроила церемонию на Мальдивах в годовщину свадьбы. В этот раз гостьей стала только дочь супругов. Невеста выбрала элегантный корсет мини с большим бантом на спине. Жених выглядел не менее стильно в белой рубашке и шортах.

Супруги проследовали к красиво украшенной арке, а за ними грациозно шла дочь, одетая в платье, которое похоже на наряд мамы.

«Кстати, некоторые подумали, что мы впервые поженились спустя десять лет. Но нет, вместе мы уже 11! Десять лет из которых в официальном браке — это оловянная свадьба, она же розовая. Так красиво мы решили отметить нашу годовщину, подтвердили вечную любовь и узы брака. Поженились еще разок», — сказала знаменитость.

К слову, Илана Юрьева впервые встретилась с предпринимателем Дмитрием Дылдиным в одном из столичных ресторанов, и стрела Амура, по словам актрисы, поразила обоих мгновенно. Уже в день знакомства они шутили про свадьбу, а через год ее сыграли. В 2015 году у пары родилась дочь Диана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Корнева из «Уральских пельменей» похвасталась часами за полмиллиона.

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