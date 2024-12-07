Как «напоить» елку, чтобы она простояла до мая: шесть простых лайфхаков

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

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Специальные растворы продаются во многих магазинах, однако приготовить такой можно и самостоятельно.

У Нового Года есть очень много атрибутов, которые делают этот праздник особенным и самым магическим в году. Однако самый главный из них — это, безусловно, елка.

Сегодня как в магазинах, так и на маркетплейсах есть бесконечное множество искусственных елок, которые будут служить, возможно, не одному поколению. При этом сложно поспорить с теми, кто принципиально выбирает для праздника именно живое дерево — аромат, который оно распространяет по всей квартире, сложно описать словами.

Разумеется, всем хотелось бы, чтобы новогодняя ель простояла как можно дольше, а не начала желтеть и осыпаться уже к Рождеству.

Редакция 5-tv.ru собрала шесть простых лайфхаков, которые помогут продлить жизнь вашей елки на максимально долгий срок.

Когда покупать и как хранить елку

Лучше всего приобретать новогоднее дерево буквально за 3-5 дней до праздника.

При этом очень важно помнить, что заносить елку с мороза прямо в комнату строго запрещено. Нужно дать елке привыкнуть к перемене температуры и на пару дней убрать ее на прохладный балкон.

Куда поставить елку

Как мы понимаем, свежесть елки напрямую зависит от температуры и влажности дома, поэтому деревце нельзя размещать вблизи батарей и других источников тепла. Чтобы елка стояла долго, расстояние от отопительных приборов должно быть максимальным. Отведите новогоднему деревцу место у противоположных от радиаторов стен или, на крайний случай, закройте их теплоотражающими экранами (фольга, листы пластика или фанеры).

При этом на елку обязательно должны попадать солнечные лучи, которые важны для любого растения.

Как установить елку

Разумеется, спиленное в лесу дерево надо поместить в емкость с водой. Однако нельзя забывать, что, прежде, чем помещать елку в ведро, ствол необходимо тщательно подготовить. Перед фиксацией освежите спил и постарайтесь максимально очистить его от коры — так дерево гораздо лучше будет впитывать влагу.

В первый день елке нужно дать хорошо «напиться»

Вода в ведре для елки должна сохраняться и обновляться так долго, как вы хотите, чтобы оно просуществовало. При этом в первый день в новом доме елочку необходимо крайне основательно «напоить».

По статистике, свежей елке в первый день пребывания в доме может потребоваться до четырех литров воды — отстоявшейся или фильтрованной.

Не забывайте обрабатывать хвою

Срубленное дерево не так хорошо прогоняет воду по всем своим частицам, как-то, что растет в лесу. Именно поэтому елке нужно помогать и регулярно опрыскивать хвойные иголки водой.

Делать это лучше при помощи пульверизатора, в который стоит добавить воду комнатной температуры.

Как продлить жизнь подсыхающей елке

Если вы заметили, что веточки вашей елки начали желтеть — приготовьте для нее специальный раствор из теплой воды и уксуса. Это поможет раскрыть поры дерева и уничтожит вредителей. На один литр теплой воды достаточно добавить одну чайную ложку уксуса.

Помимо этого, в магазинах продаются специальные растворы, которые содержат целый комплекс антиоксидантов, стимуляторов, стабилизаторов воды, углеводов и обеззараживающих веществ для продления жизни елки.

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