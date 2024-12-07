Отметил 112-летие: что ест и пьет каждый день самый старый в мире мужчина

Старейший в мире мужчина Жоао Мариньо Нето заявил, что каждый день пьет кофе

Фото: 5-tv.ru

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Жоао Мариньо Нето вырос на ферме и до сих пор не признает переработанных продуктов. Неужели это и есть секрет его долголетия?

Самый старый мужчина в мире — 112-летний бразилец Жоао Мариньо Нето — признался, без каких продуктов не представляет свою жизнь. Об этом пишет издание The Mirror.

Старейший в мире мужчина — 112-летний Жоао Мариньо Нето. Фото из открытых источников

По его словам, он каждый день пьет кофе, но добавляет в него не белый, а коричневый сахар. Красному мясу долгожитель предпочитает курицу, а десертам — фрукты.

Нето всю жизнь провел на ферме, и потому до сих пор не признает переработанных продуктов, таких как колбасы, сосиски, сладкая выпечка и чипсы. Он привык к собственным молочным продуктам, яйцам и мясу.

Бразилец также уверен, что важную роль в его долгой жизни сыграли постоянные физические нагрузки. В поле он трудился до того момента, пока мог делать это физически. Помимо этого, мужчина всегда сохраняет позитивный настрой.

«Не только самым старым, но еще и самым красивым», — отметил Нето, когда его признали старейшим в мире мужчиной по версии Книги рекордов Гиннесса.

Сейчас Нето живет в доме престарелых. У него есть шестеро живых детей, 22 внука, 15 правнуков и трое праправнуков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самый старый мужчина в мире умер в возрасте 112 лет.