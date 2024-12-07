Дочь короля поп-музыки Майкла Джексона выходит замуж

Фото: www.globallookpress.com/Vaughn Youtz

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В соцсетях девушка опубликовала романтичные фото, на которых ее избранник стоит на одном колене с кольцом.

Дочь короля поп-музыки Майкла Джексон — Пэрис приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда. Романтичные фотографии 26-летняя девушка опубликовала на своей странице с соцсети.

Дочь Майкла Джексона Пэрис. Фото: www.globallookpress.com/Anthony Carrel

На кадрах возлюбленный Пэрис — музыкальной продюсер и диджей Джастин Лонг — встает на одно колено и предлагает девушке кольцо, прямо как в лучших фильмах о любви. Судя по последним фото, ответ наследницы Джексона был положительным — девушка сказала «да».

Известно, что пара состоит в отношениях с 2022 года, однако, когда влюбленные планируют свадьбу, Пэрис пока не сообщила.

Решив пойти по стопам великого отца, в 2018 году Пэрис создала музыкальную группу The Soundflowers, где выступила в роли вокалистки. В 2020 году они выпустили дебютный мини-альбом с тем же названием. В том же году Пэрис подписала сольный контракт с Republic Records и представила свой сольный сингл «Let Down».

Интересно, что в 2012 году Пэрис стала самым красивым подростком в мире по версии журнала People.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-жена Майкла Джексона Пресли заявила, что он был девственником в 35 лет.