Конспирология и ветер: церемония открытия Нотр-Дама пройдет внутри собора

Фото, видео: 5-tv.ru

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Парижане видят в происходящем тайный знак.

Церемонию открытия собора Парижской Богоматери из-за непогоды перенесли с открытого воздуха в помещение, сообщает газета Le Figaro. Эксклюзивные кадры из Парижа оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Мероприятие запланировано на субботу, 7 декабря. В этот день в столице Франции ожидаются неблагоприятные погодные условия, ожидается, что порывы ветра будут достигать 65-80 километров в час.

Местные жители расклеивают загадочные листовки вблизи собора. На них конспирологическая теория, что восстановленный Нотр-Дам напоминает масонские храмы.

В апреле 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел пожар, который едва не уничтожил легендарное сооружение. Потушить возгорание удалось лишь к утру следующего дня. Есть версия, что инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности во время работ по реставрации. В это время в соборе было много деревянных конструкций, которые быстро вспыхнули.

Кроме того, пожар мог начаться из-за короткого замыкания. Примечательно, что следствие почти сразу исключило версию, что причиной случившегося мог стать поджог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Париже впервые показали отреставрированный после пожара Нотр-Дам.