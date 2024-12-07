«Молодежь сама выбирает»: Лолита не собирается уступать новому поколению звезд

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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По мнению артистки, хорошая музыка живет вне времени и порой вновь обретает популярность.

Певица Лолита Милявская публично отказалась уступать дорогу молодым коллегам на презентации «Вечерний Звук 2024. Итоги» от HiFi-стриминга Звук. По мнению знаменитости, популярность того или иного исполнителя вовсе не зависит от возраста. Важнее продукт его творчества, его достижения, а не количество отработанных на сцене лет.

«Если трек или песня, как говорили в старину, классная, она будет жить независимо от поколения самого артиста, после, на ней будут расти следующие поколения. Поэтому совершенно идиотские разговоры впустую, что старики должны уступить дорогу молодежи. Это невозможно, навязать ничего невозможно. И молодежь сама выбирает, кого ей слушать», — сказала Лолита.

Именно благодаря наличию собственного вкуса, уверена Милявская, новые коллективы и солисты периодически «откапывают клад» — находят произведения, пережившие пик популярности 10-20 лет назад, придумывают для них новые аранжировку и включают в свой репертуар. Так хит из прошлого снова становится любимым, и эти строчки повторяет вся страна — люди любого возраста.

Подобное перерождение в последнее время переживает народная артистка РФ Надежда Кадышева. Ее ансамбль «Золотое кольцо» существует с 1988 года. Сегодня, в 2024-м, даже подростки танцуют под песни коллектива, а ролики с радостными зрителями на концертах набирают миллионы просмотров. Ранее, писал 5-tv.ru, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поделился мнением о творчестве Кадышевой и новой волне ее популярности.