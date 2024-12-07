Почему Митя Фомин не попрощался с умирающим отцом: «Увидел его только в гробу»

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Знаменитый артист и спустя десять лет не может смириться с семейной трагедией.

Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин поделился личной болью. С момента смерти его отца Анатолия Даниловича прошло уже десять лет, а смириться с утратой все еще не удалось. Более того, о нелепом происшествии, приведшем к трагедии, артист узнал слишком поздно. С горячо любимым папой он так и не успел попрощаться.

По словам Фомина, его отец зажег на даче камин и угорел. Еще живого Анатолия Даниловича нашел в доме сосед. После этого мужчина был, казалось, в относительно нормальном состоянии, он сам приехал с дачи, а потом попал в реанимацию. Через три дня он скончался. В интервью на YouTube-канале «Слово Пруста» артист говорил о папе как о большом жизнелюбе и сокрушался, что не смог навестить его в больнице.

«Самое удивительное, что мне никто ничего не сказал. Мы с ним не попрощались на самом деле. Я увидел его только в гробу. И это был жуткий совершенно случай», — вспоминал Фомин.

Накануне концерта, прямо в дороге, как отметил музыкант, он начал получать сообщения от родственников с соболезнованиями. Подумал, что умерла бабушка, ей тогда было уже 90 лет, а позже от матери узнал, что речь шла об отце. Мама по старой привычке беречь детей от тревог решила не сообщать сыну ужасную новость перед ответственным мероприятием. Фомин вышел на сцену, несмотря на свое горе, мысленно посвятив выступление папе, а потом отправился в родной Новосибирск на похороны.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему мама Мити Фомина отказалась от подаренной им квартиры.