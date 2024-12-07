«Невероятна и уникальна»: Тимур Родригез признался в любви своей избраннице

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Он назвал ее внешность «мгновенно обезоруживающей красотой».

Шоумен Тимур Родригез признался в любви актрисе Кате Кабак. Своим откровением он поделился в личном блоге в соцсетях.

Певец опубликовал фото с девушкой и написал, что на этой огромной планете, как и на всех остальных тоже, невозможно найти никого прекраснее нее. Он назвал ее внешность «мгновенно обезоруживающей красотой», а потом дополнил свой текст приятным признанием.

«Ты абсолютно невероятна и уникальна! В тебе будто сосредоточена вся любовь этого мира! Ты и есть любовь!» — отметил Родригез.

Подписчики, конечно, очень удивились такому союзу. Они думали, что у пары дружеские отношения. Сами звезды никак не комментировали слухи о романе. Родригез решил первым выйти в свет с таким признанием.

Девушка, в свою очередь, тоже радует своего избранника. Недавно певец поделился тем, что она устроила ему сюрприз перед выступлением и прозвал возлюбленную волшебницей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Родригез пожелал бывшей жене встретить свое счастье.