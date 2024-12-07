Мезенцев назвал сигналом Западу планы размещения «Орешника» в Белоруссии

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Президент РФ Владимир Путин допустил установку ракетных комплексов на территории республики в ответ на просьбу ее главы Александра Лукашенко.

Планы размещения в Белоруссии новейшего ракетного комплекса «Орешник», о которых стало известно в ходе заседания Высшего Государственного совета Союзного государства в Минске, станут сигналом для Запада. Об этом журналистам по итогам заседания заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Это новый этап совершенствования оборонного потенциала Союзного государства. Это еще и сигнал недругам: не надо провоцировать Россию и Белоруссию на те поступки, за которые Западу потом будет стыдно и придется отвечать перед своим народом», — заявил он.

Мезенцев указал на стремление Запада к эскалации конфликта на Украине в стремлении реализовать свои геополитические интересы без участия России как равного партнера.

По мнению Мезенцева, возможное размещение в Белоруссии «Орешника» укладывается в систему обеспечения единой безопасности Союзного государства. Сейчас, по его словам, нужно подождать ответа недружественных России стран: их реакция на сигнал Москвы и Минска будет индикатором политической зрелости лидеров Запада.

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Государственного совета Союзного государства в Минске попросил президента РФ Владимира Путина поставить на территорию республики российские комплексы для запуска «Орешника».

Путин, в свою очередь, допустил размещение соответствующего комплекса на территории республики во второй половине 2025 года, когда серийное производство «Орешника» в России войдет в стабильный режим.

«Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как „Орешник“, на территории Белоруссии возможным», — отметил Путин.

Он добавил, что для Белоруссии размещение комплексов потребует минимальных затрат, поскольку соответствующая инфраструктура осталась в стране со времен СССР. При этом определять цели для запуска «Орешников» будет военно-политическое руководство республики.

Россия провела испытания новой баллистической ракеты «Орешник», нанеся удар по военно-промышленному комплексу Украины в Днепре (Днепропетровск). Это был ответ России на обстрел ее территорий американскими ракетами ATACMS со стороны украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после демонстрации Россией возможностей новейшего ракетного комплекса «Орешник» в НАТО перестали говорить о приглашении Украины в альянс.