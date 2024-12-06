Кириенко вручил премию «Торнадо» родным погибшего на СВО мастера по единоборствам

Фото, видео: 5-tv.ru

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Национальный совет айкидо России в этом году ввел особую номинацию премии — «На службе Отечества».

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил премию «Торнадо» семье погибшего на спецоперации мастера боевых искусств Андрея Беседина.

«Для меня большая честь сегодня вручить премию „Торнадо“ жене и сыну погибшего мастера айкидо, мастера боевых искусств Андрея Юрьевича Беседина», — сказал Кириенко в ходе торжественной церемонии вручения национальной премии «Торнадо» в Концертном зале Московского дворца пионеров на Воробьевых горах.

Кириенко отметил, что в этом году решением президиума Национального совета айкидо России введена особая номинация — «На службе Отечества».

«Несмотря на то, что айкидо — миролюбивое боевое искусство, в котором нет атаки, а есть только защита, — это боевое искусство. И люди, выбравшие этот путь, — это воины, бойцы. А в период, когда против нашей страны ведется война, главный путь воина — это, конечно, встать на защиту своей Родины», — подчеркнул первый замруководителя администрации президента.

Кириенко добавил, что сегодня в ходе спецоперации настоящее мужество проявляют многие российские мастера боевых искусств разных видов и стилей. Все они героически сражаются на передовой, рискуя жизнью, а порой и отдавая ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Кириенко обратился к участникам и зрителям гала-концерта фестиваля «Баллады специальной военной операции — Время выбрало нас».