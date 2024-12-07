«Популярность очень странная»: Шнуров поделился мнение о творчестве Кадышевой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Он считает, что ее популярность в интернете скоро пройдет.

Певец Сергей Шнуров считает песни Надежды Кадышевой классными. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на вечеринке «Вечерний Звук 2024. Итоги».

Он отметил, что у нее очень крепкий материал, но вот ее популярность в интернете может быстро уйти. Когда артиста спросили, почему трек Кадышевой, который она выпустила почти 20 лет назад, теперь набирает обороты среди молодежи, Шнуров ответил, что не может дать точный ответ.

Однако он предположил, что в скором времени про эту песню забудут, так как популярность в интернете очень странная.

«Она приходит волнами, она вот буквально как ветер может прилететь и сразу стихнуть. Я не знаю, это, наверное, как-то связано с TikTok. Кто-нибудь снял, наверное, какой-то прикольный ролик на этот трек», — пояснил артист.

По его мнению, такая популярность — проходящая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Шнуров опроверг информацию о гонораре за корпоратив.