Канада объявила о старте новой внешнеполитической стратегии в Арктике

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

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Глава МИД страны озвучила новый подход для продвижения национальных интересов.

Канада запускает новую арктическую внешнюю политику (AFP). Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

«Многие страны, включая неарктические государства, стремятся играть более важную роль в арктических делах. Меняющиеся реалии безопасности и политики в регионе означают, что нам нужен новый подход для продвижения наших национальных интересов и обеспечения стабильной, процветающей и безопасной Арктики», — говорится в ее заявлении на сайте канадского правительства.

Отмечается, что дипломатическая стратегия Канады обеспечит «партнерство для решения текущих потребностей» и «гибкость для адаптации к будущим вызовам».

Основными принципами деятельности в рамках AFP Жоли назвала продолжение отстаивания суверенитета Канады, «включая контроль над Северо-Западным проходом».

Также глава канадского МИД заявила о продвижении интересов страны с помощью прагматичной дипломатии и «лидерстве в управлении Арктикой».

В России ранее в ноябре обсудили перспективы развития Северного морского пути. Тема стала одной из ключевых на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» в Москве.

На мероприятии отмечалось, что в Арктической зоне сконцентрированы крупнейшие российские инвестпроекты, которые занимают львиную долю в экономике страны. Это нефтехимические и металлургические предприятия.

Уже сегодня в Арктической зоне реализуются инвестиционные проекты стоимостью более 30 триллионов рублей, а на проект развития Севморпути до 2035 года заложено свыше полутора триллионов рублей. Особая статья расходов — создание флота высокого ледового класса, который обеспечит круглогодичные перевозки грузов по воде.

Ранее 5-tv.ru рассказал о планах России по освоению Арктики.